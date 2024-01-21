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Гоночный шаманизм, полет нормальный. 6 необычных развлечений, которые скрасят зиму в Барнауле

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В Барнауле есть несколько способов отдохнуть на славу, которые хоть и далеки от «стандартных» лыж и коньков, но точно без впечатлений не оставят.

Гоночный шаманизм, полет нормальный. 6 необычных развлечений, которые скрасят зиму в Барнауле

"Алтайкомпас". Зимние соревнования по спортивному ориентированию.

Шаманы на колесах

Компания «Квадро Барнаул» предлагает всем желающим прокатиться на багги, снегоходах и квадроциклах. Команда организаторов не только дает возможность участникам «погонять» через реку Власиху и снежным горкам, но также создает целые квесты для взрослых и детей: с духами, шаманами, кострами и грабителями.

Гоночный шаманизм, полет нормальный. 6 необычных развлечений, которые скрасят зиму в Барнауле

Компания “Квадро Барнаул”.

Гав и в санки

Питомник сибирских хаски Altay Spirit принимает заявки на экскурсии к своим питомцам и с ветерком катает гостей на собачьих упряжках. Одного человека везут от четырех до восьми хаски, которыми управляет погонщик — каюр.

Во время экскурсий и катаний посетителей снимает «не скрытая» камера, так что память о таком отдыхе останется надолго. Кстати, к щенкам в питомнике тоже пускают: их можно гладить и фотографировать.

Гоночный шаманизм, полет нормальный. 6 необычных развлечений, которые скрасят зиму в Барнауле

Питомцы Altay spirit.

Проделки и переделки

В автоклубе «Алтай 4х4» любители бездорожья могут проверить не только свои водительские навыки, но и знание топографии. Клуб собирает команды, которые рассекают на авто по ухабам и красивым местам.

Здесь также проводят пикники, устраивают выезды на тренировки и разведку местности. Кроме того, клуб организует соревнования, на которых нужно искать контрольные пункты, сокровища, разгадывать загадки и, конечно, — получать призы.

Гоночный шаманизм, полет нормальный. 6 необычных развлечений, которые скрасят зиму в Барнауле

Клуб Алтай 4х4. vk.com/altay4x4

Спортивное ориентирование

«Алтайкомпас» проводит соревнования по спортивному ориентированию. Принять участие в них могут не только спортсмены, но и любители активного отдыха. Главная задача — сориентироваться по карте и отметиться на всех контрольных пунктах.

Местом проведения забегов в Барнауле часто становятся парк Юбилейный, лыжная база АлтГУ, Власиха, Сухой лог, Мизюлинская роща и другие. Сложность соревнований зависит от маршрута.

Гоночный шаманизм, полет нормальный. 6 необычных развлечений, которые скрасят зиму в Барнауле

“Алтайкомпас”. Зимние соревнования по спортивному ориентированию.

Первым делом вертолеты

В Барнауле есть развлечение и для любителей высоты. Только придется все-таки уехать недалеко от города: на аэродром «Гелион» в поселке Новый или «Стрижи» в Павловском районе. Компания Poletaem22 проводит полеты на вертолетах и самолетах.

На прогулочных вылетах гостям предлагают насладиться видом Барнаула и его окрестностей с высоты птичьего полета. Второй вариант — свидания на частном самолете. Пилот проведет парочку по достопримечательностям Барнаула, пролетит мимо баннеров «Я люблю тебя» или «Выходи за меня», а фотограф запечатлит прогулку и снимет минутный видеоролик на память.

Самым рискованным предлагают обучение пилотированию, которое будет длиться от двух до шести месяцев. После успешной сдачи экзамена новоиспеченный пилот получает удостоверение и имеет право управлять самолетом.

Гоночный шаманизм, полет нормальный. 6 необычных развлечений, которые скрасят зиму в Барнауле

Компания Poletaem22.

«Врасти» в доску

На горнолыжном комплексе «Авальман» барнаульцы могут попрактиковаться в катании на сноуборде и горных лыжах, и расслабиться на плюшках. Здесь есть сеть разноуровневых трасс, которые подойдут как новичкам, так и профессионалам.

Для детей работает отдельный спуск с бэби-лифтом. Склоны регулярно подготавливают ратраком. Есть подъемники для тех, кто подустал. На «Авальмане» есть прокат и ремонт инвентаря, а также услуги инструкторов, если вы новичок, но хотите «врасти» в доску.

Гоночный шаманизм, полет нормальный. 6 необычных развлечений, которые скрасят зиму в Барнауле

Горнолыжный комплекс “Авальман”.

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Взято отсюда
21.01.2024

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