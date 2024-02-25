Горевший в Барнауле жилой дом признали непригодным для проживания

В администрации Железнодорожного района прошло заседание в связи с возгоранием в жилом доме, сообщает мэрия.

Пожар в Барнауле.

Эксперты заявили, что дом по ул. 2-й Строительной, 42 непригоден для проживания.

В границах дома ввели режим повышенной готовности. На его территории дежурит наряд полиции.

Двухэтажка построена в 1954 году. В 2022 году ее признали аварийной.

Ранее серьезный пожар произошел в барнаульской двухэтажке в ночь на 25 февраля.

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Взято отсюда

25.02.2024