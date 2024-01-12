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Госдеп призвал Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas

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Захват судна назвали незаконным, подчеркнув, что действия Тегерана направлены на “подрыв международной торговли”

Госдеп призвал Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas

Фото: unsplash.com

Соединенные Штаты призывают Иран незамедлительно освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе брифинга заявил замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель.

Напомним, что Иран осуществил захват танкера St Nikolas, связанного с греческой судоходной компанией Empire Navigation, в состав экипажа которого входят капитан-грек и 18 моряков-филиппинцев. Танкер использовали для перевозок находящейся под международными санкциями иранской нефти и был конфискован и оштрафован США.

Патель заявил, что правительство Ирана должно освободить корабль и его команду. Он назвал захват судна незаконным, подчеркнув, что действия Тегерана направлены на “подрыв международной торговли”.

Вместе с тем замглавы пресс-службы не дал ясного ответа на вопрос о том, какие действия США и союзники могут предпринять. По его словам, Госдеп продолжает консультации с партнерами в регионе о возможных шагах, которые помогут привлечь Иран к ответственности.

Взято отсюда

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