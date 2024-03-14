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Групповым сексом занялись российские подростки и сняли процесс на видео

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В Первоуральске продолжается скандальная история о «секс-поздравлении».

Групповым сексом занялись российские подростки и сняли процесс на видео

Насилие над детьми.

Местная 11-летняя школьница устроила «праздник» для своих друзей-восьмиклассников еще 23 февраля, пишет Урал24. Однако о скандале стало известно накануне.

В соцсетях появилась информация о том, что девочка якобы решила порадовать своих старших друзей и не придумала ничего лучше, чем устроить сеанс группового секса.

При этом подростки снимали происходящее на камеру. Ролики увидела мать одного из мальчиков. Женщина обратилась в полицию с требованием, чтобы девочка понесла заслуженное наказание.

Однако уголовные дела возбудили в отношении несовершеннолетних подростков — за совершение сексуального насилия, указывает ku66.ru.

Ранее умерла девочка, которую изнасиловали и сожгли подростки. ЧП случилось в поселке Октябрьский Пермского края.

Жестоко надругавшиеся над девочкой подростки бросили ее умирать прямо на рельсы (там нашли следы крови). Однако она сумела отползти в сторону. Под девочкой дымилась трава. У ребенка было обожжено более 80% кожи.

Она была в одних носках. Известно, что девочку облили бензином.

Потерпевшая скончалась в реанимации. До этого медики в течение 10 дней боролись за ее жизнь. Ввели в медикаментозную кому, чтобы потерпевшая не мучилась от невыносимой боли.

Отец не мог ее опознать — настолько она обгорела.

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Взято отсюда
14.03.2024

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