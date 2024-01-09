Грузовой поезд столкнулся с порожним и сошел с рельсов в России

В Забайкальском крае 14 вагонов с углем сошли с рельсов, сообщает ТАСС.

Железная дорога, грузовой поезд.

Из-за столкновения с порожним поездом, который шел в противоположную сторону, вагоны грузового поезда сошли с рельсов.

На месте происшествия проводят аварийно-восстановительные работы. В них задействовали 90 человек и 15 единиц техники.

Ранее поезд сбил россиянина насмерть. Москвич попал под поезд на станции Чертаново Павелецкого направления.

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Взято отсюда

09.01.2024