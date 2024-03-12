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Хоккеист выпил нашатырный спирт во время матча в Москве

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Во время матча в Москве хоккеист выпил нашатырный спирт. Как химия оказалась в бутылке — неизвестно. Об этом сообщает Mash.

Хоккеист выпил нашатырный спирт во время матча в Москве

Шайба. Хоккей.

Известно, что происшествие случилось 10 марта во время матча хоккейной лиги “Трудовые резервы” в Ледяном дворце “Янтарь”.

Пострадавшим оказался 40-летний Валерий Зотов, игрок ХК Wolta.

После смены он начал пить воду из бутылки, однако внутри оказалась химия. Мужчине сожгло язык, небо и желудок.

Валерия увезли на скорой, а врачи поставили диагноз — химический ожог второй степени.

Сейчас ему лучше. Мужчина заявил, что в бутылку специально налили нашатыря.

На данный момент полиция изучает версию с попыткой отравления.

Ранее сообщалось, что массово отравились дети на соревнованиях по боксу.

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Взято отсюда
12.03.2024

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