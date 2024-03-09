“Я им в конце концов провод перерезал”. Как барнаульцы в нулевых встречали группу “КиШ”

После 2013-го Барнаул живет их трибьютами: у города особые отношения с группой «Король и Шут». Их концерты здесь очень ждали.

"Король и Шут" в Барнауле. 2002 год.

◆ Рок-н-ролльный бомонд собирался на «КиШа» в «Зебре», Колизее, ДК Моторостроителей и других клубах города.

◆ В 2002 году Горшок и Князь заставили зал лить слезы, сыграв песню «Солнечный круг» в память жертв «Норд-Оста».

◆ «КиШ», по воспоминаниям местных, на концертах вели себя примерно так: Горшок «крутился вокруг дам», Князь любил с кем-нибудь поболтать о жизни, Поручик всегда оставался в «сознании» (его посвятили в сан «мальчика, который выжил»). Яков решал административные вопросы с организаторами. Балу и Маша, отыграв программу, спешили отдыхать в гостиницу.

◆ Музыканты «КиШа» к барнаульцам относились с теплом и самозабвенно обращали в панк.

“Король и Шут” в Барнауле. 2002 год.

◆ Горшок отзывался о местной тусовке так: «Иногда стоит передо мной форменный “гоп” и просит автограф. Не знаешь, что и думать: то ли он мыслить начинает правильно, то ли он сдуру нас за своих принял, полагая, что агрессивная музыка — это повод устроить драку в зале».

◆ Как-то Маше пришлось успокаивать беснующуюся толпу. К слову, культурно и тихо. Спустя 8 лет у одной из виолончелисток местные украли ноты.

◆ Ренегат называл Барнаул своей второй родиной: «Город делают люди, которые в нем живут, у нас тут друг Миша Рапопорт — прекрасный человек».

◆ Однажды в «Центральной» у Балу произошел случай, за который ему потом было очень неудобно перед барнаульцами. Как-то утром в гостинице кто-то почему-то решил начать сверлить. Балу об этом случае рассказывал «Свободному курсу» с диким смущением.

«Поспать не дали! Я уж выходил, просил их прекратить, а они все сверлят и сверлят!.. Я им в конце концов провод перерезал… Уж больно спать хотелось».

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

09.03.2024