«Я — за диалог». Главный налоговик Алтайского края — о новшествах и итогах 2023 года и партнерских отношениях с бизнесом

Если вы соскучились по хорошим новостям, изучайте налоговую статистику. Здесь не все идеально, но плюсов намного больше, чем минусов — по крайней мере, такой вывод можно было сделать из нашей беседы с руководителем управления ФНС России по Алтайскому краю Алексеем Легостаевым. Мы поговорили с ним о том, что стоит за ростом налоговых поступлений, что радует или настораживает в статистике, как изменились подходы к проверкам бизнеса и что нового готовится в 2024 году.

Алексей Легостаев.

Индикаторы развития

— Алексей Викторович, если исходить из того, что поступление налогов — индикатор состояния экономики, то что с ней сегодня происходит?

— Не стал бы утверждать, что именно текущее состояние экономики можно оценить по уплате налогов — налоги немного отстают. Если это учитывать, то в целом в 2023 году экономика сработала неплохо.

Немного смущает не слишком высокий темп роста налоговой базы по НДС и прибыли. Мы видим, насколько возросли обороты предприятий, видим определенный уровень инфляции и рост индекса промпроизводства. И я ожидал, что показатели будут немного выше. Тем не менее утверждать, что начался спад, нельзя. Это совершенно точно.

— Промышленность в 2023 году получила крупные бюджетные субсидии и госзаказы, производство существенно возросло. Как это повлияло на налоговую статистику?

— Есть две ярко выраженные отрасли, формирующие более половины всех поступлений в Алтайском крае: обрабатывающая промышленность (ее доля составляет 36,2%) и торговля (17,6%).

Именно промышленность стала локомотивом и продемонстрировала самый высокий рост поступлений по налогам — 144,8% к уровню 2022 года. Соответственно, увеличился и ее удельный вес в общей сумме уплаченных налогов.

Налоги в Алтайском крае-2023.

Налоги и бюджет-2023.

Налоги в Алтайском крае-2023.

А вот результаты торговли меня настораживают: поступления сократились на 3,5%. Уменьшилась и доля этой отрасли: с 23,5% в 2022 году до 17,6% в 2023-м. Отчасти мне понятно, с чем это связано: крупный плательщик «Торговый дом БМЗ» поменял место регистрации.

Я не слишком этим расстроен, поскольку он не такой уж и наш (ранее «СК» сообщал, что эта компания ведет основные операции не в Алтайском крае. — Прим. ред.). Но и без него поступления возросли незначительно — всего на 10%. Мне бы очень хотелось понять, с чем это связано.

— Поступления налога на прибыль увеличились на невероятные 60%. Это эффект низкой базы 2022 года, когда прибыли банков рухнули, или что-то большее?

— Не стану отрицать, что 2022 год был провальным для банковской сферы, а в 2023 году поступления от нее увеличились в разы. Мы видим положительную динамику и у «Алтай-Кокса», что связано с ростом цен на металлургическом рынке.

Однако я бы не стал говорить, что это — «подарок» от банкиров или металлургов. Сокращение количества убыточных предприятий и рост прибыли у прибыльных наблюдается в большинстве отраслей, что еще раз подтверждает вывод о неплохом состоянии экономики.

Хотя лично я убежден, что об экономике лучше говорит НДФЛ. Согласитесь, умирающее предприятие вряд ли будет повышать зарплату и стабильно ее выплачивать. И наоборот: если оно развивается, то может себе позволить повышать оплату труда.

Деньги. Зарплата.

— То есть рост зарплат в крае — реальность? Я сталкивалась с тем, что люди не верят в это.

— Поступления НДФЛ в Алтайском крае возросли на 16%, страховых взносов — на 22,9%. На последний показатель повлиял не только рост фонда оплаты труда, но и отложенная уплата взносов по постановлению правительства РФ «Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году». При этом мы видим особенно значительный рост НДФЛ в промышленности. Меня это очень радует.

Налоговые новшества

— В 2023 году мы все перешли на единый налоговый счет. И вот от бухгалтеров, честно говоря, добрых слов об этом не слышала, особенно в первые месяцы. Что показал конец года?

— Начало года было очень тяжелым и для налогоплательщиков, и для нас, и для бюджетов, потому что кардинально поменялась система зачисления средств.

Если раньше средства от налогоплательщиков поступали в бюджет сразу, как только их заплатили, то сегодня зачисление происходит 28-го числа. Потом, правда, внесли изменения, благодаря чему НДФЛ зачисляют все же по мере его уплаты.

Я хорошо понимаю бухгалтеров и приношу им извинения — может быть, мы не слишком качественно подготовились к этой процедуре и не учли все возможные сложности. Но я уверен, что к концу года оценки бухгалтеров стали намного мягче. Поработаем еще год, и наши бухгалтеры забудут, как когда-то заполняли большие платежки по каждому налогу.

Бухгалтер.

— А все-таки знакомый бухгалтер утверждает, что бюрократии не стало меньше…

— Ну, не согласен. Сегодня надо указать минимум реквизитов, все налоги можно уплачивать одной платежкой. Количество платежей с неправильным заполнением, отнесенных к невыясненным, сократилось в 4,2 раза (со 160 тыс. до 39 тыс.), их сумма — в 4,8 раз (с 2,5 млрд руб­лей до 400 млн рублей).

Внешний документооборот для налоговых органов сократился втрое: ушли уведомления о зачете возврата, об уточнении денежных средств, заявления об исполнительных производствах и т. д. Сократились трудозатраты по администрированию долга.

За счет автоматизации процессов время на возврат средств из бюджета и разблокировку счетов уменьшилось до одного дня. Словом, от внедрения ЕНС намного больше плюсов, чем минусов.

— Еще одно новшество прошлого года — акциз на сладкие напитки. Нашла выступление нашего бизнес-омбудсмена — он утверждал, что предполагается собирать по 50 млн в месяц. Сколько собрали?

— Декларации по сахаросодержащим напиткам представляют 25 налогоплательщиков. С учетом того, что сроков уплаты в 2023 году было пять, мы собрали в целом около 100 млн рублей. В январе уже 2024 года — 22,5 млн.

Это меньше, чем мы ожидали, и тут сработали разные факторы. Ряд предприятий стали менять рецептуру — использовать вместо сахара искусственные подсластители. Тем самым они законно вышли из-под налогообложения.

Газированный лимонад.

Конечно, это их выбор — применять натуральные сладости или искусственные. Но мне бы хотелось, чтобы они вели себя корректно и информировали потребителей о том, что их продукция содержит «химию». А тем, кто использует натуральные вещества, предлагаю в своей рекламе указывать: «Платим акциз».

— Все-таки информирование покупателей — тема из области защиты прав потребителей. А как реагирует на действия бизнеса ФНС?

— Сейчас у нас период аналитической работы: мы изучаем экономику этих предприятий и их контрагентов. Когда видим, что компания покупает сахар, но не платит акциз, возникает закономерный вопрос: зачем покупали? Мы не действуем агрессивно, а пытаемся убедить налогоплательщика, что его деятельность прозрачна и что рисков лучше не допускать.

— Некоторые бухгалтеры жалуются, что в 2023 году обратная связь с ФНС усложнилась: дозваниваешься по 15 минут, тебя соединяют — но не с тем специалистом. Что случилось?

— Честно говоря, ни одной жалобы на то, что к нам трудно дозвониться, я не видел, а они все через меня проходят. Скорее всего, трудности связаны с тем, что налоговая служба провела реорганизацию телефонии.

Раньше почти у всех сотрудников много лет были стандартные номера телефонов, к ним все привыкли. В прошлом году перешли на единый номер телефона, и чтобы дозвониться до нужного специалиста, надо знать его внутренний номер. В любом случае, наша задача — чтобы все дополнительные номера дошли до налогоплательщика. Этим мы и занимаемся.

Как бухгалтеру адаптироваться к современным требованиям.

Недобросовестная миграция

— Вы сказали о смене адреса крупной компанией. А я вот помню, что в начале 2000‑х тема миграции налогоплательщиков звучала часто и звонко. Насколько она актуальна сейчас?

— Тема не ушла с повестки дня, но сегодня это точно не болезнь — маленький прыщик на теле экономики. Миграция существует. Но это движение не в одну сторону. В один год в Алтайский край приходит больше организаций, чем уходит, в другой — наоборот. Ежегодно и уходит, и приходит по 70-120 юрлиц.

— Из каких регионов «переезжают» в Алтайский край?

— В 2023 году на территорию края мигрировали 89 юрлиц из 18 регионов: из Новосибирской области (25%) и Республики Алтай (20%), но также и из Москвы (18%). Причин миграции много, самая частая — стремление уйти от погашения задолженности по налогам.

Миграция часто сопровождается сменой учредителя и руководителя. Фирму регистрируют на подставное лицо — например, жителя сельской местности, который передал паспорт за вознаграждение.

Налоги любят счет.

Мы встречались с многократными попытками миграции при повторной смене руководителя и адреса. При этом таких «номиналов» зачастую персонально сопровождают юристы, профессиональные адвокаты.

Смена учредителей и директоров — на 99% признак того, что организацию готовят к ликвидации. Долги платить не хочется, и собственник бизнеса надеется, что, избавившись от компании, избавится и от долга. Недобросовестной миграции мы, конечно, противодействуем.

— Каким образом это возможно?

— По закону ФНС имеет право проверить достоверность вносимых в ЕГРЮЛ сведений. Мы не автоматически совершаем регистрационные действия при миграции, а стараемся сначала убедиться в достоверности вновь заявленного адреса.

Интересуемся, осознают ли новые учредители, почему они стали участниками юрлица с задолженностью «…дцать» миллионов рублей. Если выявляем фиктивную миграцию, отказываем в регистрации.

Налоги. Налоговая служба.

Контролируемые самозанятые

— Недавно несколько газет написали, что ФНС в конце 2023 года усилила контроль за трудоустройством персонала под видом самозанятых. Это касается и нашего региона?

— В Алтайском крае ничего не изменилось с момента введения налога на профдоход. Как только были созданы программные продукты, они сразу подсвечивали нам такие риски.

И если мы видели, что налогоплательщик-самозанятый постоянно получает одну и ту же сумму от одного предприятия, мы и раньше вступали в диалог с этим предприятием. Объясняли ему: милый друг, у тебя признаки трудовых отношений с самозанятым.

Поэтому усиления контроля нет, просто самозанятых стало больше: только в 2023 году количество возросло в 1,5 раза. Сегодня их в крае насчитывается около 115 тыс. человек.

— Если вы поймаете работодателя за руку, что его ждет?

— Исчислим НДФЛ и страховые взносы, а также штраф и пеню. Как правило, когда организация работает с двумя-тремя «самозанятыми», достаточно аргументированно объяснить налогоплательщику, что мы зафиксировали этот факт, предлагаем отказаться от этой схемы и все-таки платить НДФЛ и страховые взносы.

Ремонт. Один из популярных видов деятельности самозанятых.

— Ваши программные продукты позволяют вам выявлять эти схемы у всех работодателей? У нас ведь 39 тыс. юридических лиц.

— Да, у всех. Ко всем ли мы придем? Нет, не ко всем. Вся контрольная работа строится через оценку риска. Если программа показала, что у одного работодателя 15 самозанятых и схема сомнительная, а у другого один, то мы не пойдем ко второму, пока не отработаем первого.

Системные проблемы

— В 2023 году край заплатил рекордную сумму налогов и страховых взносов — почти четверть триллиона рублей. Каков вклад в это действий налоговой службы?

— Если считать прямой вклад — дополнительные поступления по контрольно-аналитической работе, то они составили 2,7 млрд рублей. Это неплохой результат, сумма на 47% больше, чем годом раньше. Но есть еще процедуры урегулирования задолженности. Налогоплательщики не всегда платят вовремя и добровольно: сдали декларацию, а средства перечислять не торопятся.

Тогда мы выставляем требования, затем инкассовые поручения, только потом передаем приставам, арестовываем имущество. Вот в результате этой работы нам удалось урегулировать долг в объеме 14,3 млрд рублей, в 2022 году — 13,2 млрд.

Налоги. Деньги.

— Как вы оцениваете уровень задолженности по налогам — в Алтайском крае много долгов или мало?

— Саму по себе задолженность оценивать не совсем правильно, потому что 100-процентная собираемость невозможна. Наша задача — добиться того, чтобы поступления росли быстрее, чем долги. Здесь мы применяем такой международный показатель качества долга, как DTI — соотношение задолженности к общей сумме поступлений.

В прошлом году мы снизили этот показатель на один процентный пункт — до 7,2%. И я очень доволен результатами. В целом задолженность по налогам приросла в Алтайском крае на 0,9% — на 138 млн рублей, и на 1 января 2024 года она составила 14,9 млрд рублей.

— Какую часть из этой суммы реально получить в бюджет?

— Меньше половины, к сожалению. У нас очень много должников с мелкими суммами — вплоть до одной копейки. Откуда она берется? Заходит человек в «Личный кабинет налогоплательщика», видит долг, оплачивает его, скажем, на следующий день. А за пропущенный день начислена новая пеня, и он ее не замечает — он ведь считает, что все погасил.

И эти «копеечные» долги «висят» много лет, уже судебные приставы провели весь комплекс мероприятий. Между тем если процедура принудительного взыскания запущена, то оснований для списания долга нет. Мы обязаны пойти в мировой суд, получить судебный приказ, обратиться к приставам или к работодателю — затраты на это часто больше самого долга.

Парламентский центр в Барнауле.

Поэтому мы вместе с правительством края и АКЗС работаем над законом о признании долгов граждан безнадежными и возможности их списания. Надо забыть об этих долгах, чтобы получить правильную статистику. Налоговые органы заинтересованы в принятии этого законопроекта.

— Предприятия ЖКХ по-прежнему для ФНС источник проблем?

— К сожалению, да. Около 13% всего долга, или порядка 2 млрд рублей, сгенерировали предприятия ЖКХ. Это одна из худших ситуаций в России. Из 517 организаций отрасли 265 имеют долги по налогам. И большинство гасит их только после применения мер взыскания. Еще 33 предприятия проходят банкротство, их долг — 609 млн рублей. Что делаем мы?

Стараемся пресекать накопление задолженности. Обращаемся в прокуратуру, в следственный комитет. Объясняем руководителям, как можно урегулировать долг, помогаем подготовить пакет документов. В 2023 году, например, двум предприятиям предоставили рассрочку на три года на 178 млн рублей. Еще с одним предприятием заключили мировое соглашение на 24 млн.

Отраслевой проект

— ФНС возобновляет проект «Общепит». Означает ли это, что в 2024 году всем ресторанам, столовым и кафе грозит пристальное внимание инспекторов?

— Если мы видим по своим информационным ресурсам, что у налогоплательщика есть зарегистрированный кассовый аппарат, что у него ежедневно фиксируется нормальная выручка, которой хватает на выплату зарплаты, оплату аренды, на рентабельность, зачем мы к нему пойдем?

Общепит.

— Есть ли какая-то категория, про которую можно наверняка сказать, что она точно рискует больше других? Например, шашлычники?

— Нас в первую очередь интересует тот, у кого нет кассового аппарата. Во вторую — тот, у кого слишком маленькая выручка. В третью — тот, кто не сдает отчетность на своих наемных работников.Вы же как потребитель, наверное, видите, где есть кассовый аппарат, а где нет. Где выдают чек, а где обходятся без него. А вы знаете, что чеки могут быть фиктивными?

Поэтому мы сегодня призываем граждан вместе наводить порядок в этой сфере. Любой может скачать на смартфон мобильное приложение «Проверка чеков», с помощью которого можно отсканировать QR-код, проверить легальность чека и сообщить о нарушении.

— Призывая граждан участвовать в выявлении таких чеков, на какую активность вы рассчитываете?

— Поверьте, своих информационных ресурсов для работы нам хватает за глаза, это просто дополнительный инструмент. Мы и среди своих сотрудников тоже разослали информацию о том, что реализуется проект «Общепит», предложили им участвовать в проверке чеков, информировать контрольный отдел.

Проверка чека.

— Мне попалось несколько свежих новостей о том, что государство хочет усилить борьбу с «серыми» зарплатами и больше вовлекать в это население. Что вам об этом известно?

— Мне не нравится сама фраза «усиливает борьбу». Неформальная занятость, «серые» зарплаты — это явление. Ну как можно бороться с явлением? Надо создавать условия, которые ему противодействуют. Я за диалог с налогоплательщиком. Если мы такие факты выявляем, то аргументированно объясняем бизнесу все риски, показываем, как исправить ошибки.

А вовлечение населения — это не призыв к стукачеству. Это попытка объяснить людям, что, соглашаясь на «серые» зарплаты, они соглашаются на маленькую пенсию, на то, что власти их города или села не получат средства на улучшение качества жизни населения.

Сегодня, когда на рынке дефицит кадров, точно есть альтернатива — выбрать другого работодателя и получать доходы легально.

— На федеральном уровне нескольким блогерам предъявили налоговые претензии на сотни миллионов рублей. А есть ли блогеры-неплательщики в крае?

— В крае есть несколько блогеров, которыми мы заинтересовались. Но уровень, конечно, не тот, о котором вы говорите.

Мы составили небольшой список, изу­чаем, платят ли они налоги или нет. В дальнейшем выйдем на связь с теми, кто, по нашим данным, не уплатил налоги с доходов, предложим обсудить вопрос. Это стандартные действия. Никто завтра не собирается назначать выездные проверки блогерам.

“Серая” зарплата.

Новый подход

— В 2022 году в ФНС утверждали, что изменят подход к проверкам бизнеса. Что изменилось?

— Реформа контрольной деятельности прошла. Сегодня мы стараемся мотивировать плательщиков самостоятельно и добро­вольно уточнять свои налоговые обязательства. Кроме того, мы существенно сократили количество выездных проверок. Если в 2021 году их прошло 75, то в 2022 году — 42, а в 2023-м — 32.

— Историй, когда проверка нагрянула внезапно, уже не должно быть?

— Выездная проверка — это крайняя мера, реакция на отсутствие диалога и в какой-то степени наказание. Бывает, что руководитель доверяется юристам: они предлагают ему ни с чем не соглашаться. Бывает, что собственник живет за границей, а вместо себя посылает юриста, у которого один принцип: чем больше конфликт, тем больше заработает.

Вот тогда назначается выездная проверка. Сегодня приоритетной формой работы стала мотивация плательщиков на добровольное уточнение налоговых обязательств. Поэтому мы сначала предлагаем им добровольно уточнить данные в налоговой декларации.

Те налогоплательщики, которые решили сами восполнить потери бюджета, могут это сделать по графику, согласованному с налоговыми органами, чтобы равномерно распределить нагрузку на экономику предприятия.

В связи с этим в 2023 году сократились доначисления по выездным проверкам: если в 2022 году мы дополнительно начислили 3,6 млрд рублей, то в прошлом году — 596 млн рублей. Одновременно до почти 2 млрд рублей, или в 1,9 раза, возросли поступления от добровольного уточнения своих налоговых обязательств.

— В начале 2022 года в ФНС обозначили задачу бороться за каждого налогоплательщика из реального сектора. Сохраняется ли эта задача сегодня?

— Да, сохраняется. Основная наша задача — не только наполнение бюджетов всех уровней и обеспечение соблюдения законодательства, но и сохранение работоспособности реального сектора экономики.

В своей работе мы стараемся руководствоваться принципами манифеста ФНС России. В нем речь идет о партнерских отношениях с бизнесом, о том, чтобы слышать аргументы налогоплательщика и принимать их — если они обоснованы.

Алексей Легостаев.

Специальный вопрос

— Когда сотрудники УФНС планируют переехать в новое здание на Интер­на­циональной, 74?

— Сейчас коллектив управления располагается в двух рядом расположенных административных зданиях — на проспекте Комсомольском, 118 и 120. Одно из них мы используем на условиях коммерческой аренды.

Как только будет завершен ремонт в здании на ул. Интернациональной, все сотрудники управления будут находиться в одном здании, а мы откажемся от расходов на аренду. Мне бы очень хотелось, чтобы это случилось в начале 2025 года.

Ул. Интернациональная, 74.

Факты в тему

809 млн рублей НПД уплатили само­занятые с 1 июля 2020 года, в том числе в 2023 году — 438 млн.

В 1,5 раза увеличилось количество самозанятых в 2023 году.

Более 500 тыс. жителей края воспользовались льготами по налогу на сумму 570 млн рублей, по земельному налогу — 408 тыс. физлиц на сумму 126 млн, по транспортному налогу — 129 тыс. граждан на 92 млн.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

18.03.2024