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Ядовитая змея заползла в постель и укусила спящую девушку

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Одна из самых ядовитых змей в мире укусила 20-летнюю девушку, ее госпитализировали, сообщает News.com.au.

Ядовитая змея заползла в постель и укусила спящую девушку

Змея.

ЧП произошло в Австралии.

Сетчатая коричневая змея каким-то образом заползла в постель и укусила девушку в руку.

Члены семьи сразу вызвали бригаду скорую помощь. А до приезда медиков наложили повязки на место укуса, указывает Lenta.ru.

Пострадавшей не потребовался ввод противоядия.

Ранее здоровенная королевская кобра напала на гигантского питона. Схватка продолжалась семь часов.

Во время драки обе змеи боролись с перерывами. Питон напал на кобру, но она укусила его и уползла. Но спустя час вернулась на место. И набросилась на питона.

Кобра победила. Об инциденте рассказали местные жители, которые в компании зоологов притаились и наблюдали за выпадами змей.

Впоследствии один из экспертов рассказал, что кобры “миролюбивы” в поединках с питонами — во время таких схваток тратится много яда и сил. Поэтому кобры стараются избегать подобных многочасовых драк. Но в этом случае кобра оказалась коварной, изворотливой и строптивой.

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Взято отсюда
15.01.2024

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