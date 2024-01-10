Яхта российских туристов затонула в Таиланде

Шесть российских туристов отправились на морскую прогулку вместе с тайскими гражданами. Но яхта затонула у Кораллового острова (Ко-Хе) в Таиланде.

Затонувшая яхта.

Это произошло 9 января. Люди не пострадали, их доставили на берег.

Яхта «Мартини» ушла на дно в бухте Нам-Бо (Ао-Нам-Бо). Благодаря тому, что на берегу находились другие лодки с пассажирами, туристов спасли. Оставалось только смотреть, как судно тонет. Причиной затопления стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва одной из труб.

Вместе с россиянами на борту были трое тайцев.

За период с декабря по январь это уже шестое по счету происшествие подобного рода.

Ранее туристы начали беспокоиться о достопримечательности в жаркой стране, которая оказалась завалена мусором.

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Взято отсюда

10.01.2024