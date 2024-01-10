Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Яхта российских туристов затонула в Таиланде

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Шесть российских туристов отправились на морскую прогулку вместе с тайскими гражданами. Но яхта затонула у Кораллового острова (Ко-Хе) в Таиланде.

Яхта российских туристов затонула в Таиланде

Затонувшая яхта.

Это произошло 9 января. Люди не пострадали, их доставили на берег.

Яхта «Мартини» ушла на дно в бухте Нам-Бо (Ао-Нам-Бо). Благодаря тому, что на берегу находились другие лодки с пассажирами, туристов спасли. Оставалось только смотреть, как судно тонет. Причиной затопления стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва одной из труб.

Вместе с россиянами на борту были трое тайцев.

За период с декабря по январь это уже шестое по счету происшествие подобного рода.

Ранее туристы начали беспокоиться о достопримечательности в жаркой стране, которая оказалась завалена мусором.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
10.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Государство пытается продать федеральный памятник в центре Барнаула, но пока не выходит

10.01.2024

 Новости Барнаул

Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

10.01.2024

 Образование

Государство пытается продать федеральный памятник в центре Барнаула, но пока не выходит

10.01.2024

 Образование

Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

10.01.2024

 Происшествия

Яхта российских туристов затонула в Таиланде

10.01.2024

 Происшествия

С высокой температурой умерла семимесячная девочка в пассажирском поезде

10.01.2024

 Происшествия

Фура столкнулась с автобусом в центре Барнаула

10.01.2024

 Происшествия

Скажите, как меня зовут. Барнаульский психиатр о том, почему молодых и старых все больше подводит память

10.01.2024

 Происшествия

Главное чудо Рождества продолжает радовать барнаульцев — фотоподборка altapress.ru

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix