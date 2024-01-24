Искатели древностей. Зачем они ездят по Алтаю и какие исторические шедевры отыскали

Несколько увлеченных людей ездят по Алтаю и отыскивают старинные здания и мосты, развалины заводов и надгробные памятники. Они фиксируют исчезающую старину на фотокамеру и собирают сведения о «личной жизни» объекта – чтобы не оборвалась та ниточка, которая связывает нас с предыдущими поколениями. За время экспедиций они нашли «мертвые души» в реестре объектов культурного наследия. И встретили людей одной с ними веры – таких же ревнителей старины, как они. Об их поездках и поразительных находках – наши истории.

Колыбель Алтая. Колыванский камнерезный завод. Курьинский район.

История №1. О том, почему краеведов притягивает друг к другу, как филателистов

«Оказалось, не я один такой ненормальный», – Данил Дегтярев, историк, экскурсовод, народный лектор и вообще активист, помнит, как сложилась их дружная краеведческая команда.

Ненормальными он называет коллег, понятное дело, в шутку. Для всей честной компании изучение какого-нибудь надгробного памятника в кулундинской степи – это самая нормальность и есть.

Общее увлечение притягивает таких людей друг к другу, как филателистов. Для них руины старой церкви – ничуть не меньшая ценность, чем для коллекционера – редчайшая марка вроде «Британской Гвианы».

С Евгением Клепиковым, фотографом-краеведом из Барнаула, Данил Дегтярев познакомился на субботнике у «спички». У обоих была мечта – хотя бы для истории, для летописи сохранить артефакты, созданные прежними поколениями.

Евгений Клепиков, Наталья Редюк и Данил Дегтярев.

Карты сошлись, когда в 2021-м к ним примкнула Наталья Редюк – автовладелец, айтишник… И еще один фанат краеведения, готовый часами торчать в архивах, по зернышку собирать информацию и исследовать каждый уголок объекта в натуре.

В первую поездку они отправились на ее машине весной 2022-го.

История №2. О том, что малоизвестные шедевры можно найти в очень известном месте

Начали с места, казалось бы, «намоленного» краеведами – столько здесь всего открыто, заснято и описано: с Бийска. Но, поверьте, в Бийске городских сокровищ – копать-не перекопать.

«Мы совершено случайно обнаружили заброшенное здание первой городской больницы», – рассказывает Евгений Клепиков.

Заброшенная Бийская городская больница.

Больницу эту, построенную в 1931 году на левом берегу Бии, в Заречье, закрыли не так и давно – в 2011-м. 80 лет здесь принимали роды и спасали больных. А сегодня больница забыта – стоит себе, скучая, в окружении сосен.

Между тем, это – шедевр конструктивизма, объясняет Данил Дегтярев. «Стиль, который, вообще-то, не характерен для Бийска», – добавляет Евгений Клепиков.

А вот другой особый объект, тоже спрятавшийся от гостевых маршрутов: дача купца Василия Кричевцева, торговавшего по Чуйскому тракту с Китаем и Монголией – «купца-чуйца».

Дача Василия Кричевцева.

В Барнауле дореволюционных дач почти не сохранилось – есть одна-единственная на Змеиногорском тракте. В Бийске их много, эта – самая красивая.

«Весь Бийск до революции стоял на правом берегу Бии, – объясняет Данил Дегтярев. – На левом, в Заречье, была слобода Амурка. А в Амурке – сосновый лес, где строили загородные дачи».

По кружевной резьбе на фасаде и трехстворчатым округлым окнам можно представить, какой нарядной была эта дача в 1916 году, когда ее построил купец.

Дача Василия Кричевцева.

Нынче она вряд ли зацепит взгляд обывателя. Но у нее есть хозяева, благодаря которым она жива. Правда, леса вокруг уже нет – есть лишь редкие деревья. Да и внутри все сильно перестроено – о ее былых интерьерах может поведать лишь «родная» лестница.

Дача Кричевцева чем-то напоминает его же особняк, затерявшийся в исторической части, но «немного на задворках» – в частном секторе.

«Этот шикарнейший особняк включен в реестр объектов культурного наследия. Но он заброшен», – констатирует Данил Дегтярев. На табличку «Охраняется государством» время не смотрит – дом разрушается на глазах.

Особняк купца Василия Кричевцева. Бийск.

История №3. О том, что забытые здания умирают молча, а старые кладбища – еще и незаметно

Ставшие ненужными здания умирают молча, не подавая сигнала SOS – за них могут пошуметь лишь «ненормальные» любители старины и отдельные архитекторы. Закрытые кладбища уходят не только молча, но и незаметно – сюда ведь редко заглядывают люди.

Между тем, в каждом старом городе мертвых, сумевшем пережить вихри революций, еще живы десятки памятников и красивых кованых оград. Но день за днем, по сантиметру, они уходят в землю – вслед за теми, ради кого их установили.

Вот самое старое на Алтае Вознесенское кладбище Бийска – его показывают краеведы. Оно раскинулось на возвышенности, над городом, за что его, собственно, и называют Старым Нагорным.

На Вознесенском (Старом Нагорном) кладбище Бийска.

Первое захоронение здесь появилось в 1772-м, рассказывает Данил. До революции оно утопало в зелени, а над деревьями возвышалась розовая колокольня, от которой по городу разносился малиновый звон.

В советское время оно избежало уничтожения, в отличие от барнаульских Нагорного и Кресто-Воздвиженского кладбищ. Но его уничтожает время.

Никому – кроме горстки исследователей и редких родственников – нет дела до почетных граждан, купцов и военных, священников и монахинь, чиновников и учителей и их последнее пристанище. Хотя само кладбище – памятник истории, как и отдельные надгробия.

Среди тополино-кленовых зарослей краеведческая команда отыскала могилу купца Василия Осипова – гласного гордумы, старосты кладбищенской церкви и ее строителя.

Бийское Вознесенское (Старое нагорное) кладбище. Слева – памятник на могила купца Василия Осипова.

Надгробный памятник Осипову – самый большой и, возможно, самый сложный в изготовлении. Правда, сегодня это уже руины. Рядом покоится супруга купца Агафья, сильная духом сибирячка, подхватившая дело отца после его смерти.

А вот кладбище в Колывани, что в Курьинском районе, это еще один пункт экспедиционного маршрута. Оно немногим моложе старого бийского. Колывань и сама-то по себе – музей. «Именно отсюда есть пошло демидовское, а потом Кабинетское горное дело», – говорит Данил.

Каким-то чудом здесь продолжает работать камнерезный завод, бывшая шлифовальная фабрика. Живы промышленное здание и плотина. А на местном кладбище лежат те, кто стоял у колыбели промышленного Алтая.

«На могилах горных инженеров мы видели надгробные плиты начала XIX века с масонскими символами», – вспоминает Евгений.

Колывань. Камнерезная фабрика.

Кладбище в с. Колывань.

Рисовальная школа в Колывани. 1876 год.

Еще одно «кладбищенское» открытие путешественники сделали Завьяловском районе.

«В обычной маленькой деревушке, на обычном кладбище, посреди кулундинской степи, мы увидели богатый гранитный памятник. Больше такого нет ни в одной из деревень», – рассказывает фотограф-краевед.

Здесь, у села Овечкино, похоронен 28-летний датский подданный Томас Иензен, погибший в здешних краях на охоте летом 1901 года. Какими ветрами занесло его в Сибирь ?

«В те времена иностранные подданные на Алтае не были редкостью, – объясняет Данил. – Наш край производил первоклассное масло, которое шло на экспорт. Организовывать производство и скупать готовый продукт сюда ехали иностранцы. Томас Иензен – из их числа. В Овечкино он создал маслобойный завод».

Надгробный памятник датчанину Томасу Йензену у села Овечкино.

В Овечкино датчанина любили, и денег на красивый памятник не пожалели. «Спи, незабвенный наш добрый товарищ и друг, далеко-далеко закинутый волною жизни от своей любимой Родины… Мир праху твоему», – гласят надписи на памятнике.

История №4. О том, что не перевелись на Алтае подвижники

Каждый новый маршрут экспедиций краеведческая команда выстраивает, исходя из списка памятников в реестре. Но не только – старинные здания, мосты, башни, церкви есть на Алтае везде. И не всем присвоен статус объекта культурного наследия.

А бывает, что здание в реестре есть, а в жизни от него не осталось и следа.

«Когда мы приехали в Вылково (Тюменцевский район), мы знали, что ветряной мельницы, которая значится в реестре, уже нет, а деревянные дома вроде бы как должны быть. Мы объехали эти адреса. Из семи домов нашли в натуре один! Остальных нет физически – на их месте пустыри. Такие вот мертвые души», – говорит Данил Дегтярев.

Наталья Редюк.

Где-то, наоборот, кладезь “живых” артефактов, как в Ребрихинском районе, но нет ни одного архитектурного объекта, включенного в реестр.

Данил Дегтярев объясняет: видимо, там, где в 1990-е годы были краеведы-энтузиасты, удавалось занести в реестр исторические здания. Если их не было, в реестр включили только памятники Великой Отечественной и Гражданской войны.

Впрочем, это не значит, что самим жителям наплевать на свою старину. В селе Ворониха Ребрихинского района, некогда большом и богатом, населенном, в основном, старообрядцами, за сохранение старинной паровой мельницы взялись сами жители.

В 2015 году сход единогласно признал ее достоянием села.

Ворониха, бывшая мельница. Сход признал ее достоянием села.

Паровая мельница в селе Ворониха (Ребрихинский район).

Ворониха, бывшая мельница. Сход признал ее достоянием села.

«Когда государство не замечает историко-культурное достояние, дела плохи. Старинные здания будут гнить и рассыпаться в труху. Но иногда случается чудо и за здание-старичка вступается народ», – комментирует Данил Дегтярев.

На старой мельнице в Воронихе – табличка. «Построена народными умельцами. Является уникальным памятником архитектуры деревянного зодчества начала XX века. Продаже и перестройке не подлежит».

Кстати, в том же Вылково краеведческая команда наткнулась на старинное здание (бывший маслозавод), недавно купленное предпринимателем.

«Он хочет восстановить его. Нам он сказал: не хочу, чтобы в центре моего села были еще одни руины. Это настоящий подвижник», – говорит Дегтярев.

с. Вылково, Тюменцевский район.

История №5. О том, что поиск и открытие артефактов похоже путешествие в иные миры

Наталью Редюк часто спрашивают, зачем ей нужно это краеведение, эти поездки по городам и весям? «Ощущение, что перемещаешься в какой-то другой мир, который захватывает и поглощает», – объясняет она.

Это ощущение, по-моему, разделяют и ее коллеги по команде искателей старины. За два года они объехали полтора десятка районов Алтайского края (количество сел не считаем) и городов и продолжают «погружаться».

За каждым новым объектом, попавшим в объектив, – история, большая или маленькая – что удалось накопать в книгах, архивах и статьях. Фотографии многих объектов уникальны, в соцсетях Данила, Евгения и Натальи они опубликованы впервые.

Как, например, единственный в регионе железнодорожный мост-памятник, построенный в 1915 году через реку Чумыш. Где-то здесь в Гражданскую войну красные отбивались от белых, наступавших со стороны Ново-Николаевска.

Мост через Чумыш. 1915 год. Не действует.

«Железная дорога проходит рядом, а этот мост и пути к нему заброшены, рельсы разобраны», – рассказывает Евгений Клепиков.

Фото бывшего малосырзавода в селе Коробейниково, построенного из кирпича и колотых каменных глыб в 1929 году, в интернете встречаются, но все же лишь изредка.

Сегодня это село известно, в первую очередь, храмом Казанской иконы Божьей матери, привлекающим тысячи паломников. А в советское время в церкви хранили зерно, завод же, наоборот, процветал – сыр отправляли на выставки и продавали за границу.

В 1990-е годы церковь восстановили. Завод, напротив, сошел с исторической сцены. Как-то не получилось совместить и то, и другое.

Церковь в Коробейниково, Усть-Пристанский район.

Развалины масло-сыродельного завода в Коробейниково.

Развалины масло-сыродельного завода в Коробейниково.

Это предприятие краеведы называют заводом-дворцом – потому что внутри они увидели узоры на стенах каждого помещения. Хотя, конечно, от его прежнего вида не осталось ничего.

История №6. О том, как быстро время поглощает объекты, у которых нет хозяина

Рассказывая о своих экспедициях, мои собеседники часто (и с сожалением) говорили про какой-то изучаемый ими объект: разрушается, умирает. Свою работу делают ветер, дождь и деревья. А судьбу их решает человек – точнее, нищета и беспамятство.

«Хорошо, когда старые здания занимают какие-то госучреждения, которые за ними следят. Тогда они в более-менее неплохом состоянии», – рассуждает Данил.

Закон природы: здания без хозяина исчезают. Даже если в них когда-то вкладывали душу и огромные ресурсы, как это делала, например, семья Адриана Винокурова, самого богатого купца Алтая.

«После того, как Адриан Ильич с сыновьями перебрался в село Камень, в Тюменцево остался его сын Александр. Все свои деньги он тратил на создание образцово-показательного хозяйства. Конный завод в поселке Заводском был его гордостью, но, конечно, не только его – всей округи», – рассказывает Наталья.

Шорная мастерская конного завода Винокурова. Одно из немногих кирпичных строений заводского комплекса.

О размахе дела можно судить по конному манежу неординарной конструкции – с шатровой крышей. «На первый взгляд он напоминает гигантский шалаш для сказочного великана», – описывал его Данил.

Неофициально манеж Винокурова считали одним из десяти наиболее значимых памятников архитектуры в регионе. В 2008-м, простояв 100 лет, огромный купол рухнул – «остались несущие балки, напоминающие ребра и кости чудовищного скелета». Да слабые воспоминания о купце-созидателе.

«Этот рухнувший купол вызывает нереальные ощущения, чувство, будто ты на другой планете. И ты понимаешь, насколько это было уникальное сооружение», – продолжает Наталья Редюк.

Сломанный купол конного манежа Александра Винокурова в Тюменцевском районе.

История №7. О том, какова цель экспедиций и что будет дальше

Собеседники altapress.ru спешат сохранить для истории хотя бы то, что осталось. Хотя бы следы того, что когда-то создали люди, жившие в этих краях до нас.

«Итогом наших поездок стали две лекции, во время подготовки к ним мы поняли, какой объем информации у нас уже есть. В будущем, возможно, мы оформим это в путеводитель, каталог или фотоальбом с историческими/интересными местами и кратким описанием. Обязательно будут публичные лекции. Но все это – не самоцель. Нам просто это интересно», – объяснила Наталья.

Впереди у них еще много поездок и участие в большом деле, связанном со старинной церковью в селе Волчно-Бурлинское в Крутихинском районе.

Церковь села Волчно-Бурлинское, Крутихинский район.

Архитектор Александр Деринг вместе с потомком ее первого священника этой церкви Николаем Вознесенским думают, как ее воссоздать или остановить разрушение. А краеведческая команда хочет восстановить ее историю. Но это уже совсем другой рассказ.

Дом архитектора в Барнауле.

Презентацию результатов своих экспедиций Данил Дегтярев, Евгений Клепиков и Наталья Редюк провели 23 декабря в барнаульском Доме архитектора.

Архитектор Александр Деринг анонсировал проведение здесь в 2024 году серии встреч с историками, архитекторами, краеведами, урбанистами и бесед о новых краеведческих находках и градостроительных проектах. О мероприятиях организаторы будут сообщать через социальные сети.

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Взято отсюда

24.01.2024