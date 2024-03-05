Из Барнаула запустят прямой чартер в Турцию – снимут ли Таиланд

Анонсировали новую программу из барнаульского аэропорта. С 3 мая по 27 августа Azur air будет совершать перелеты в Анталью. Почему рейсы на Пхукет в это время могут снять и сколько стоит отдых на турецком курорте, узнал altapress.ru.

Анталья. Турция. Отдых.

Большая разница

Обычно цены в начале продаж считаются лучшими. К тому же, отдых в начале-середине мая будет комфортным, отметила вице-президент алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.

«На майские праздники загорать точно уже можно. Сильной жары не будет. Температура воды зависит от апреля: если он будет теплым, то в начале мая можно смело купаться. Как повезет», – сказала она.

Также в начале и середине мая будет немного детей – у школьников только заканчивается учебный год.

Периодичность туров из Барнаула – 9-10 дней.

Старт отдыха из Новосибирска, согласно сайту туроператора Anex Tour, выходит дешевле. Разница с проживанием одного человека в одних и тех же отелях варьируется в пределах 15-20 тыс. рублей.

Семья, дети. Отпуск. Море.

Самое бюджетное предложение на 3 мая: перелет в Анталью из Новосибирска и 10 ночей в двухзвездочном отеле без питания стоит минимум 84,3 тыс. рублей. Аналогичное предложение с полетом из Барнаула – от 103,4 тыс. рублей. За человека.

Все то же самое, но с проживанием в скромном четырехзвездочном отеле уложится с полетом из Новосибирска в сумму от 100,9 тыс. рублей. Из Барнаула – от 119 тыс. рублей.

Далее речь пойдет только о турах из Барнаула. Старт 14 мая: 9 ночей в четырехзведочном отеле стоят от 98,6 тыс. рублей. В том же отеле и вылетом 24 мая 10 ночей обойдутся в сумму от 115 тыс. рублей. В конце июня – от 106,9 тыс. рублей за человека.

Со 2-го мая из Новосибирска запускают рейсы на другой турецкий курорт – Бодрум. Интервал – 11 дней. Сейчас из Новосибирска летают регулярные рейсы в Анталью и Стамбул.

Турция.

По цене Таиланда

Евгения Беспалова заметила, что рейсы в Анталью поставили в те же даты, что и на Пхукет. Есть вероятность, что одно направление сменит другое. Или не сменит.

«К нам приезжал представитель Аnex tour, спрашивал, будем ли летом продавать Пхукет. Все просили Турцию», – отметила собеседница.

Барнаульские туристы в общем-то ничего не потеряют: в Таиланде сезон заканчивается, а в Турции только начинается.

Стоимость отдыха в Анталье в целом сейчас сопоставима с отпуском на Пхукете. В какие-то даты выходит даже дороже.

Пхукет.

Так цена 11-ти ночей в четырехзвездочном отеле на острове и вылетом из Барнаула 22 апреля стартует от 103,4 тыс. рублей на человека. Завтрак включен.

Если предположить, что рейс в Таиланд не снимут, и посмотреть аналогичное предложение на 3 мая, получится цена от 97,4 тыс. рублей.

Прерванный полет

До 2020 года из Барнаула можно было без пересадок добраться в Египет, Вьетнам, Таиланд и Турцию.

«Полеты закончились в 2019 году. В зимний сезон рейсов в Турцию традиционно не было, а весной из-за пришедшей пандемии их не возобновили. Первый международный рейс был на Пхукет. До этого, осенью анонсировали Паттайю, но так и не запустили», – отметила Евгения Беспалова.

Собеседница забыла о чуть было начавшейся полетной программе из Барнаула в Египет в июне 2021 года. Тогда самолет Azur air совершил три полета в Каир, после чего туроператор, предположительно, из-за низких продаж закрыл направление.

Туроператор “И-Линь туризм” говорил о планах найти самолеты, чтобы запустить полеты в Мьянму в декабре 2022 года. Но, видимо, не нашел.

Цены действительны на момент подготовки материала.

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Взято отсюда

05.03.2024