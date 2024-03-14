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Из барнаульской школы массово увольняются учителя. Родители обеспокоены

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Из барнаульской школы № 75 за последние два года уволились около 80% педагогов из старого коллектива и большое количество новичков. В сложившейся ситуации они винят нового директора, сообщает “Банкфакс”.

Из барнаульской школы массово увольняются учителя. Родители обеспокоены

Школа.

Известно, что за полугодие у класса могут смениться по два учителя-предметника, а новые кадры обычно задерживаются в школе на несколько месяцев. Родители считают, что проблема кроется в отношениях между директором Марией Дугиной и педагогическим коллективом.

Сама директор заявила, что эта статистика ее “мало интересует”. Городской комитет по образованию также отметил, что увольнения происходили по собственному желанию.

Некоторые из уволившихся учителей рассказали, что с начала 2022 года, когда учреждение возглавила Дугина, уволились примерно 30 педагогов из 40. Помимо учителей в разное время из школы ушли технички, медработник, завхоз, бухгалтер и сотрудники столовой.

Педагоги вспоминают о множестве напряженных моментов, связанных с руководителем. Так, на первом педагогическом совете Дугина якобы сказала, что никого не держит. Позже нарочито дистанцировалась от коллектива – предложила записываться на прием через секретаря, переходила на личности и оскорбления и повышала голос.

Бывших сотрудников также возмутил запрет директора занять “свои” кабинеты после капремонта. “Это все не ваше, это школьное”, “Никаких человеческих отношений здесь быть не может, только деловые”, – цитируют руководителя педагоги.

Сейчас педагоги жалеют, что ничего не предприняли и ушли по отдельности.

Ранее в Алтайском крае так и не начали отстраивать обещанную школу

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Взято отсюда
14.03.2024

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