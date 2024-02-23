Из-за неизвестного инцидента в сеть утекли 500 млн записей о россиянах

В ходе неизвестного «инцидента» в сеть утекли 500 млн записей о гражданах России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Компьютер.

Эта утечка может стать одной из крупнейших в истории страны, сообщил замглавы РКН Милош Вагнер.

500 млн утекших записей в феврале 2024-го — это больше, чем за весь 2023 год. В ведомстве расследуют утечку.

Не сообщается, какая именно информация о россиянах попала в сеть и где находится.

Ранее разразился скандал из-за утечки списка студенток-девственниц в соседней с Алтаем республике.

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Взято отсюда

23.02.2024