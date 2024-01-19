Из-за взрыва зарядного устройства семиклассница лишилась рук

В Иркутской области девочке оторвало руки из-за взрыва в розетке, сообщает Shot.

Телефон и зарядное устройство.

Девочка играла в телефон, который заряжался от розетки. Раздался взрыв. На звук прибежали родители и увидели ребенка в крови.

Пострадавшую госпитализировали. У нее травматическая ампутации кистей и множественные рваные раны всего тела. Из рук врачи достали несколько пластиковых осколков. За жизнь семиклассницы борются врачи.

В полиции возбудили уголовное дело по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего”.

Ранее из-за взрыва петарды мальчик лишился пальцев.

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Взято отсюда

20.01.2024