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Известного алтайского бизнесмена задержали за кражу сотен миллионов рублей

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Барнаульского предпринимателя Евгения Клейнатовского задержали правоохранители. Причиной стало расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве, связанного со строительством дома на ул. Партизанской, сообщает Управление Генпрокуратуры по СФО.

Известного алтайского бизнесмена задержали за кражу сотен миллионов рублей

Задержание Евгения Клейнатовского

Во время рабочей поездки в Алтайский край на личный прием к замгенпрокурора РФ Дмитрию Демешину обратился житель Барнаула по вопросу затягивания сроков возведения 103 квартирного дома предприятием «Монтажная компания ПР-Холдинг». Речь шла о доме по ул. Партизанская, 76.

Срок ввода дома в эксплуатацию, который был определен в 2017 году, неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика денежных средств. Для возведения многоквартирного дома привлечено по договорам долевого участия свыше 780 млн рублей. На строительство израсходовали 557 млн руб., остальные денежные средства похитили.

Дмитрий Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации Евгения Клейнатовского.

Ранее жительницу Барнаула обманули на крупную сумму, а потом навязали фирму с миллионными долгами.

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Взято отсюда
21.03.2024

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