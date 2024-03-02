Женщина из Барнаула рассказала правоохранителям, что у нее взломали кабинет на Госуслугах

Отмечается, что это не единичный случай.

Госуслуги.

Жительница Барнаула обратилась в полицию за помощью, она рассказала, что неизвестные взломали ее личный кабинет на Госуслугах, сообщает “КП Барнаул”.

Оказалось, что незадолго до этого ей поступил сомнительный звонок на телефон.

Во время телефонного разговора неизвестный представился сотрудником одного из операторов сотовой связи. Мужчина сообщил пострадавшей, что у нее кончается срок договора об оказании услуг связи ее абонентского номера.

По привычному сценарию, мошенник попросил продиктовать код из смс-сообщения. Благодаря этому коду, женщина предоставила мошенникам доступ к своему аккаунту на Госуслугах.

Как только закончился разговор, доступ к ее аккаунту был заблокирован. Для блокировки учетной записи горожанке пришлось обращаться в ближайший отдел МФЦ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Ранее сообщалось, что пенсионерка побила антирекорд. Она перевела мошенникам 17 млн рублей.

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Взято отсюда

02.03.2024