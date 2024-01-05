Жесткое ДТП произошло в Алтайском крае. Есть пострадавшие

Столкновение автомобилей произошло в Зональном районе, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

ДТП в Зональном районе

Водитель Toyota Corolla столкнулся с автомобилем ГАЗ-2790.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Toyota, их госпитализировали. Водитель автомобиля ГАЗ получил различные травмы, ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Ранее в Барнауле 64-летний водитель устроил догонялки с полицейскими. Он пытался убежать от экипажа ДПС на разбитой иномарке.

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Взято отсюда

05.01.2024