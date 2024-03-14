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Жестоко зарезали российского туриста в Таиланде

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В Таиланде жестоко убит российский турист.

Жестоко зарезали российского туриста в Таиланде

Нож. Преступник.

Это произошло на Пхукете — в доме, который использовали для выращивания марихуаны, сообщает SHOT.

Подруга погибшего обратилась в компанию по прокату автомобилей, где он арендовал Honda City. Правоохранители предоставили девушке последнее местоположение автомобиля по GPS, которое привело к двухэтажному особняку.

Там полицейские обнаружили множество кустов марихуаны, указывает “МК”. На первом этаже на полу лежал российский гражданин с многочисленными ножевыми ранениями, одно из которых было в шею.

Возможно, перед случившимся произошла драка между мужчиной и его убийцей. Подозреваемый в совершении преступления — гражданин Таджикистана. Мужчина уже улетел в Стамбул.

Между тем в Таиланде расследуют смерть россиянки. Уборщица пляжа заметила брошенный электросамокат, но владельца рядом не оказалось. Женщина прошла вдоль пляжа и увидела тело иностранки, которое лежало в воде неподалеку от берега. Она вызвала полицию.

Правоохранители, прибыв на пляж, нашли вещи убитой: куртку, электросамокат, банку пива, 590 бат, два телефона и сигарету с марихуаной. Записи видеокамер показали, что пострадавшая ехала ночью на электросамокате без сопровождения.

Правоохранителям удалось установить, что убитая переехала в Таиланд с мужем и ребенком. Также отмечено, что ее часто видели катающуюся на электросамокате.

По предварительной версии следствия, женщина упала с пляжного волнореза, потеряла сознание, в результате чего утонула.

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Взято отсюда
14.03.2024

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