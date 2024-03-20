Житель Алтайского края пытался вернуть долг. За это его лишили свободы

Мужчину из села Ключи был приговорили к трем годам лишения свободы условно после того, как он попытался вернуть долги, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.
Наручники. Преступник
Подсудимый изъял у потерпевшей имущество с целью воспрепятствования ее отъезду, а также нанес ей телесные повреждения.
Действия злоумышленника квалифицировали как вымогательство и грабеж с применением насилия. Позже суд назвал его действия самоуправством, причинившим вред и совершенным с применением насилия.
Однако приговор не вступил в законную силу в связи с апелляционным обжалованием стороной обвинения и стороной защиты.
Ранее Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей.
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Взято отсюда
20.03.2024