реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Житель Алтайского края пытался вернуть долг. За это его лишили свободы

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Мужчину из села Ключи был приговорили к трем годам лишения свободы условно после того, как он попытался вернуть долги, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Житель Алтайского края пытался вернуть долг. За это его лишили свободы

Наручники. Преступник

Подсудимый изъял у потерпевшей имущество с целью воспрепятствования ее отъезду, а также нанес ей телесные повреждения.

Действия злоумышленника квалифицировали как вымогательство и грабеж с применением насилия. Позже суд назвал его действия самоуправством, причинившим вред и совершенным с применением насилия.

Однако приговор не вступил в законную силу в связи с апелляционным обжалованием стороной обвинения и стороной защиты.

Ранее Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
20.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Алтайские врачи объяснили, можно ли заразиться раком

Перспектива «подхватить» онкологию, как простуду, в результате контакта с больным…

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула…

Власти Барнаула заключили контракты с частной фирмой на выявление аварийных…

Увеличили размер детского туристического кешбэка на Алтае. Куда обращаться…

Власти Алтайского края вновь увеличили финансирование программы детского туристического кешбэка,…

Старовойт: обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре Курска

Старовойт: обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре…

Обломки украинской ракеты С-200, сбитой российскими силами ПВО, упали в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp