Житель Алтайского края вынес троих детей из горящего дома

В Новоалтайске загорелся частный дом 22 февраля. Очевидец вынес из него детей до приезда пожарных, сообщает ГУ МЧС по региону.
Пожар в Новоалтайске.
Пожарные ликвидировали огонь на площади около 100 квадратных метров.
Обстоятельства произошедшего выясняют.
Известно, что до прибытия пожарных подразделений очевидец спас из дома троих детей.
Пострадавших нет.
Ранее в Алтайском крае при пожаре спасли женщину. Возгорание началось в подъезде и металлическая дверь квартиры женщины так нагрелась, что нельзя было за ручку. Мешало и сильное задымление. Женщину удалось эвакуировать через окно.
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Взято отсюда
23.02.2024