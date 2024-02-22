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Житель Алтайского края вынес троих детей из горящего дома

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В Новоалтайске загорелся частный дом 22 февраля. Очевидец вынес из него детей до приезда пожарных, сообщает ГУ МЧС по региону.

Житель Алтайского края вынес троих детей из горящего дома

Пожар в Новоалтайске.

Пожарные ликвидировали огонь на площади около 100 квадратных метров.

Обстоятельства произошедшего выясняют.

Известно, что до прибытия пожарных подразделений очевидец спас из дома троих детей.

Пострадавших нет.

Ранее в Алтайском крае при пожаре спасли женщину. Возгорание началось в подъезде и металлическая дверь квартиры женщины так нагрелась, что нельзя было за ручку. Мешало и сильное задымление. Женщину удалось эвакуировать через окно.

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Взято отсюда
23.02.2024

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