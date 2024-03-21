реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Житель Алтайского края убил беременную сожительницу ударом в живот

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Жители Поспелихинского района предстанет перед судом. Его обвиняют в убийстве беременной женщины, сообщает алтайский Следком.

Житель Алтайского края убил беременную сожительницу ударом в живот

Убийца. Нож.

В новогоднюю ночь мужчина убил свою беременную сожительницу.

57-летний обвиняемый вместе со своей 37-летней сожительницей отмечал Новый год. Между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина взял нож и нанес ранение в живот беременной на глазах малолетнего ребенка. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Известно, что ранее убийца неоднократно применял к женщине физическую силу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Барнауле девушка чудом спаслась от похищения.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
22.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Мишель ожидает открытия переговоров с Украиной о членстве в ЕС до конца июня

Мишель ожидает открытия переговоров с Украиной о членстве в ЕС до конца июня

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз может официально…

«Известия»: власти хотят легализовать «белых» хакеров

«Известия»: власти хотят легализовать «белых» хакеров

Российские власти стремятся легализовать «белых» хакеров, которые занимаются поиском уязвимостей…

NEU: попугаи за три месяца освоили использование сенсорных дисплеев

NEU: попугаи за три месяца освоили использование сенсорных дисплеев

Американские орнитологи из Северо-Восточного университета (NEU) в Бостоне обучили попугаев пользоваться сенсорными…

ЕС сможет к 1 июля перевести €1 млрд доходов от активов РФ для закупок оружия

ЕС сможет к 1 июля перевести €1 млрд доходов от…

Евросоюз уже к 1 июля сможет перевести €1 млрд доходов от…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp