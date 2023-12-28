Житель Барнаула поссорился с незнакомцем и получил химический ожог глаз

Ссора незнакомцев у подъезда в Барнауле закончилась травмой, сообщает “Толк” со ссылкой на прокуратуру Железнодорожного района.

Перцовый баллончик.

На ул. Северо-Западной барнаульцы ругались на словах, а затем один из мужчин достал перцовый баллончик и распылил в лицо оппоненту.

Пострадавший получил химический ожог роговицы.

Это оценили как легкий вред здоровью. Суд приговорил обвиняемого к 120 часам обязательных работ.

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за ожогов после посещения кафе.

Взято отсюда

28.12.2023