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Пластиковые окна в Горняке

Житель Новосибирска запустил фейерверк в отделении банка

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Мужчина поверил мошенникам, которые представились сотрудниками и дали ему “задание”, сообщает Baza.

Житель Новосибирска запустил фейерверк в отделении банка

Мошенник.

Полиция задержала мужчину, устроившего шум в отделении Сбера. 46-летний горожанин рассказал, что действовал по инструкции от «сотрудников службы безопасности», которые звонили ему накануне.

Для начала злоумышленники убедили пострадавшего взять 28 кредитов в разных банках. По его словам, он перевёл около 3 млн рублей на чужой счет, «чтобы поймать недобросовестных работников банка». Ему сказали купить фейерверк и запустить в отделении. За это обещали награду и орден от полиции.

Мужчина был уверен, что в Сбере ему будут помогать силовики. Однако на место происшествия приехала Росгвардия, и задержала жертву мошенников.

Ранее в Барнауле женщина стала жертвой мошенников при поиске работы.

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Взято отсюда
21.03.2024

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