Житель Сибири застрелил косулю, которая застряла в его заборе

Косуля вышла из леса в Чулымском районе, она гуляла, затем не смогла перескочить ограду и застряла, сообщает Mash Siberia.
Косуля.
Животному удалось выбраться, но местный житель вновь ее поймал и зарезал.
Приехавшие инспекторы застали только нож, застрявший в туши убитого животного.
Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин отметил, что за такое мужчине грозит уголовное наказание.
Ранее сообщалось, что суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула.
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Взято отсюда
07.03.2024