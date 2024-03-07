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Житель Сибири застрелил косулю, которая застряла в его заборе

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Косуля вышла из леса в Чулымском районе, она гуляла, затем не смогла перескочить ограду и застряла, сообщает Mash Siberia.

Житель Сибири застрелил косулю, которая застряла в его заборе

Косуля.

Животному удалось выбраться, но местный житель вновь ее поймал и зарезал.

Приехавшие инспекторы застали только нож, застрявший в туши убитого животного.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин отметил, что за такое мужчине грозит уголовное наказание.

Ранее сообщалось, что суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула.

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Взято отсюда
07.03.2024

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