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Жителей Алтайского края обманули мошенники под видом сотрудников компании сотовой связи

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Несколько рубцовчан стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Жителей Алтайского края обманули мошенники под видом сотрудников компании сотовой связи

Мошенник.

62-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи. Он заявил, что сейчас срочно нужно поменять тариф, и попросил продиктовать смс-код.

Позже пенсионеру снова позвонили неизвестные и заявили, что на него оформлен кредит, который необходимо погасить. Мужчина перевел 40 тыс. рублей.

Пенсионерке из Рубцовска также позвонил мужчина, который также представился сотрудником компании сотовой связи. Женщине сообщили, что у нее заканчивается договор на пользование сим-картой и его нужно продлить. По известной схеме она сказала код, а позже узнала, что на нее оформлен онлайн-кредит на сумму более 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что помощью голосовых сообщений мошенники начали вымогать деньги.

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Взято отсюда
12.01.2024

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