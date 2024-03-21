Жители пригорода Барнаула недовольны состоянием дорог

В Белоярске 21 марта трое человек пробили колеса на мосту через малую Черемшанку.
Ямы в пригороде Барнаула.
Отмечается, что по этой дороге ходят дети, ведь она является связующим звеном между Новоалтайском и Белоярским районом.
Женщина очевидец рассказала, что наступила в эту яму и утонула одной ногой. Автомобили там двигаются очень быстро, как общественный транспорт, так и легковые.
Ранее сообщалось, что жители Барнаула недовольны ямами на дорогах.
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Взято отсюда
22.03.2024