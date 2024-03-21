Жители пригорода Барнаула недовольны состоянием дорог

В Белоярске 21 марта трое человек пробили колеса на мосту через малую Черемшанку.

Ямы в пригороде Барнаула.

Отмечается, что по этой дороге ходят дети, ведь она является связующим звеном между Новоалтайском и Белоярским районом.

Женщина очевидец рассказала, что наступила в эту яму и утонула одной ногой. Автомобили там двигаются очень быстро, как общественный транспорт, так и легковые.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула недовольны ямами на дорогах.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

22.03.2024