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Жители пригорода Барнаула недовольны состоянием дорог

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В Белоярске 21 марта трое человек пробили колеса на мосту через малую Черемшанку.

Жители пригорода Барнаула недовольны состоянием дорог

Ямы в пригороде Барнаула.

Отмечается, что по этой дороге ходят дети, ведь она является связующим звеном между Новоалтайском и Белоярским районом.

Женщина очевидец рассказала, что наступила в эту яму и утонула одной ногой. Автомобили там двигаются очень быстро, как общественный транспорт, так и легковые.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула недовольны ямами на дорогах.

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Взято отсюда
22.03.2024

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