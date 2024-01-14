Жителям Барнаула предложили сдать на переработку новогодние елки

Деревья пойдут на создание плит МДФ. В столице Алтайского края пройдет акция “Елки палки”, что там ждет барнаульцев, расскажем далее.
Новый год. Елка.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, горожане смогут сдать на переработку свои новогодние ели. Павловский деревообрабатывающий комбинат будет делать из переработанных деревьев плиты МДФ.
Чтобы принести дерево, нужно очистить его от новогодних игрушек, а после сдать хвойные деревья на переработку.
Пункты сбора будут работать 20 января с 11:00 до 12:30 по городским адресам:
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пл. Октября, “Зеленый сквер”,
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ТРЦ “Гулливер Парк” (пр. Красноармейский, 51а),
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ул. Балтийская, 53,
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пл. Народная,
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ТРЦ “Огни”.
Ранее мы сообщали где можно провести Старый Новый год в Барнауле.
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Взято отсюда
14.01.2024