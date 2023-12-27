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Жительница Алтайского края хотела заказать новогодние игрушки, но лишилась денег

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Перед Новым годом жительница Бийска решила заработать на новогодних игрушках, но только потеряла 20 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Жительница Алтайского края хотела заказать новогодние игрушки, но лишилась денег

Мошенник.

Известно, что в социальной сети женщина увидела привлекательное объявление. Поставщик продавал елочные игрушки по низким ценам.

Бизнесвумен договорилась о доставке и перевела на указанный счет около 20 тыс. рублей. Однако посылка так и не пришла, а поставщик не выходил на связь.

Тогда бийчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что алтайский суд отправил в колонию мошенника, который тратил похищенные деньги на помощь СВО.

Взято отсюда
28.12.2023

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