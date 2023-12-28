Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

Женщина написала пост благодарности в Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.

Водитель.

Женщина рассказала, как ехала на троллейбусе №7. Ей понравилась женщина-кондуктор, которая вышла на работу “с прекрасным настроением”.

“Замечательная женщина, помимо того что у неё прекрасное настроение и она заражает своей улыбкой, на остановках, когда пожилые люди с трудом заходят в автобус, она спускается к ним и помогает подняться.

Очень милая и доброжелательная, поздравляет с наступающим Новым годом”, – отметила жительница Барнаула.

В комментариях написали, что “в наш серый город” нужно побольше таких людей.

Ранее мы рассказывали, как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники в Барнауле.

Взято отсюда

29.12.2023