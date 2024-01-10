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Жительница Барнаула пожаловалась на опасные тополя, которые растут рядом с дачами

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Рядом с дачными домиками в Кислухе растут растут старые тополя, которые только вредят людям. Об этом сообщает “ЧБ Барнаул”.

Жительница Барнаула пожаловалась на опасные тополя, которые растут рядом с дачами

Старые тополя.

Горожанка отмечает, что тополям не менее 50 лет. При этом деревья несут не только пожароопасную ситуацию, но и вред здоровью аллергикам в сезон пуха.

При сильном ветре тополя падают. Дачникам приходится привязывать тросами старые корни, так как самостоятельно вырубать по закону ничего нельзя.

Жители уже писали письма в администрацию, но ответа так и не дождались.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула обеспокоена открытым погребом во дворе.

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Взято отсюда
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