Жительница Барнаула ушла с катка в чужой обуви

В Центральном парке произошел неприятный инцидент с обувью.

Коньки, каток.

Жительница Барнаула пожаловалась, как после катка пришла забрать обувь, но ей отдали чужую. Женщина сразу сообщила, что это не ее ботинки.

По ее словам в гардеробе на это ответили грубостью и попросили подождать до закрытия катка.

“Я ждать не захотела и позвонила в администрацию. Уже с ними стали разбираться и смотреть камеры. Как выяснилось через час, мою обувь благополучно отдали другому человеку без номерка”, – рассказала женщина.

Жительнице Барнаула пообещали выплатить компенсацию. В какой обуви она пошла домой – не сообщается.

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Взято отсюда

07.01.2024