Жуткое японское цунами движется к России (обновлено)

Жуткое японское цунами, возникшее в результате сильного землетрясения, движется к Сахалину. Об этом сообщает ТАСС.

Море. Волны.

Под огромные волны японского цунами может попасть часть западного побережья Сахалина. В ряде районов включили систему оповещения. Однако эвакуация населения еще не начата, указали в ГУ МЧС России по области.

“Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий прохождения волн цунами, готовы к реагированию”, — добавили в ведомстве.

UPD: угроза цунами также объявлена во Владивостоке, сообщили в городской администрации.

UPD 2: угроза цунами объявлена на территории Хабаровского края.

Напоминаем, что на западе Японии зафиксировали землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4. Толчки с разницей в несколько минут ощутили в Осаке, Киото и Токио.

В стране объявлена угроза цунами, ожидаются волны высотой до 5 м. Метеорологи призывают людей немедленно покинуть прибрежную зону. В Японии уже готовятся к последствиям катаклизма, для их ликвидации задействованы силы самообороны.

Более 35 тысяч домов в центральной части Японии остались без электроснабжения во время череды землетрясений, сообщили в энергокомпании.

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Взято отсюда

01.01.2024