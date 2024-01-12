Как первая языковая гимназия Барнаула отметила 60-летний юбилей

В начале 2024 года мы решили вспомнить знаковые события 2023-го. Так, в сентябре барнаульская языковая гимназия №22 отметила 60-летний юбилей. Здесь учились советские писатели Марк Юдалевич и Сергей Залыгин, отец второго космонавта Степан Титов и российский политический и общественный деятель Мария Бутина. Корреспондент altapress.ru побывал в гостях у гимназии накануне праздника и узнал, как научить иностранному языку даже самых маленьких, почему изменились школьники, и что должен знать каждый преподаватель.

Гимназия №22

У крыльца гимназии

Начало второй смены — самое шумное время. Одни ребята спешат покинуть школьные стены, а другие только пришли на уроки и еще не торопятся в классы. Малыши в куртках нараспашку весело визжат и играют в догонялки. Старшеклассники стоят поодаль в группках и обсуждают последние школьные новости.

Но вот звенит звонок, и дети отправляются на уроки. У большинства из них сегодня английский язык. Его в гимназии №22 преподают на углубленном уровне уже 60 лет.

В 1963 году будущей гимназии присвоили статус учебного заведения с углубленным изучением ряда предметов на английском языке.

Само учебное заведение открылось примерно в 1920 году. Это была небольшая школа с четырьмя начальными классами на улице Томской (Короленко), 74.

Гимназия №22

К каждому свой подход

Кабинет английского языка пестреет веселыми картинками. Со стен на детей смотрят Маугли с пантерой Багирой и медведем Балу, а рядом поселились Винни Пух и его друг Пятачок.

Такой дизайн выбрали не просто так – яркие цвета хорошо влияют на детей. Они снимают напряжение, поднимают настроение и мотивируют на учебу. Вот и сейчас пятиклашки сосредоточенно пыхтят над тетрадками, записывая название темы: «Culture Corner». Они изучают культуру зарубежья и сравнивают ее с российскими традициями.

В свою очередь сюжеты мультиков уже начинают отвлекать учеников старших классов. Потому их кабинет выдержан в более спокойных тонах, а на стенах висят образовательные плакаты, каждый из которых рассказывает об одной зарубежной стране: Канаде, Великобритании, Австралии.

Гимназия №22

Тем самым учителя проявляют разный подход в обучения младших и старших классов. Каждая мелочь помогает вызвать интерес учеников к иностранному языку. Так обучающимся начальных классов необходима минутная разминка в середине урока, прежде чем учиться дальше. А чтобы они лучше запоминали английские слова и выражения, преподаватели учат с ними стихи и поют песни.

Старшим тоже важно проявить свои творческие способности, но уже за пределами класса. Недавно они декламировали на конкурсе стихи английских писателей, в том числе читали сонеты Шекспира на английском языке. Также ученики регулярно рисуют плакаты, приуроченные к памятным датам, например, ко дню рождения писателя-классика. Самые лучшие висят в коридоре гимназии.

«Наша главная задача – мотивировать ребенка. Ведь без желания невозможно усвоить что-то новое, что бы преподаватель ни делал. Как сказал один из великих: «Языку нельзя научить, его можно только выучить», – считает Лариса Бусыгина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Сейчас преподаватели активно применяют современные технологии в образовании детей. В гимназии №22 появились лингафонные кабинеты. Они оснащены звукотехнической и проекционной аппаратурой. С их помощью школьники могут изучать иностранный язык в удобном для себя темпе и в меру своих возможностей.

Дополнительно в школе преподают второй иностранный язык – немецкий. Изначально он шел наравне с английским. Но после утверждения новых Федеральных государственных образовательных стандартов, его стали вести только с седьмого по девятый класс. У большинства преподавателей гимназии есть квалификация учителей английского и немецкого языков.

Один из международных

Но так ли еще нужен английский язык современным детям? Ведь большинство европейских стран сейчас закрыто, да и китайский становится все более популярным.

Однако у директора гимназии №22 на этот счет другое мнение. Андрей Громов уверен: ничто не изменит того факта, что английский язык — это язык международного общения. Он открывает новые возможности, расширяет горизонты и учит по-новому мыслить. «Чтобы стать успешным в своей профессии, будь ты врач, политик или инженер, нужно обладать широким кругозором и знанием языка», – отмечает он.

Гимназия №22

«Английский вам все равно понадобится, когда будете номер в турецком отеле бронировать, – смеется директор гимназии. – А если серьезно, то язык – это, в первую очередь, инструмент международных отношений. Сейчас наша страна активно сотрудничает со странами Африки и Индией. Это поможет России укрепить свое положение в мире».

Что же касается китайского языка, то Андрей Громов считает, что он еще не скоро заменит английский: «Этот язык слишком сложен в изучении, да и большинство профессиональной литературы написано на английском».

Учителя, дети, а также их родители

Впрочем, детей международные отношения мало заботят. Гораздо интереснее сыграть с друзьями в настольную игру после уроков да пошалить в школьном дендрарии. Ученики висят на ветках рябины, думая, что их никто не видит, и бегают без курток в холодный октябрьский день.

И все-таки ребенок прошлый и нынешний разительно отличаются друг от друга, по мнению директора гимназии. С одной стороны, современные дети более эрудированы, раскованы, не боятся перемен. «Раньше перейти в другой класс или сменить школу было настоящей трагедией. Сейчас ученики понимают, что, несмотря на расстояние, они смогут поддерживать общение со старыми друзьями в социальных сетях. В этом плане им проще», – объясняет Андрей Громов.

А с другой стороны, школьники еще не научились правильно обращаться с полученными из интернета знаниями. В том числе это касается юридической информации, отчего нередко возникают ситуации, когда ученики начинают «качать права».

Гимназия №22

«Отстаивать свои интересы неплохо, однако дети порой делают это правильно. Например, школьники могут недостаточно корректно говорить с педагогами, думая, что им это позволено. К сожалению, зачастую это неправильное отношение передается от их родителей», – считает директор гимназии.

Мамы и папы учеников тоже изменились. Они стали более требовательными к педагогам, причем не всегда обоснованно.

«Сегодня мы пытаемся донести до родителей простую истину: школа – это порядок, дисциплина и субординация. Если мы хотим не только обучить, но и воспитать достойных членов общества, мы должны с родителями действовать сообща. Им следует доверять школе и педагогам», – считает Андрей Громов.

Однако не все будни преподавателя омрачены спорами с учениками и их родителями. Напротив, есть много светлых моментов. Например, когда группа малышей радостно бежит обнимать свою классную руководительницу. Победитель олимпиады от всей души говорит спасибо своему учителю. А выпускники присылают письма ко дню рождения школы и желают ей только самого лучшего.

Гимназия №22

Новые вершины

Новым учителям гимназии, как и в любой другой школе, приходится сталкиваться с необузданной энергией учеников. «Особенно с начальными классами, такими еще неорганизованными и шумными – как молодняк в зоопарке», – смеется директор. К счастью, педагоги с этим справляются: умудряются следить за каждым ребенком в классе и строить по парам по время школьных экскурсий.

За три года в 22-ю гимназию пришли девять новых учителей и тут же принялись покорять профессиональные вершины. Шесть педагогов за последние пять лет стали победителями и призерами городских и краевых конкурсов «Учитель года», «Педдебют», «Самый классный классный». Пять из шести – педагоги в возрасте до 30 лет. «Приятно видеть, что молодое поколение все еще стремится стать хорошими учителями», – отмечает Андрей Громов.

Молодые умы привносят новые решения. Недавно в гимназии преподаватели начали работать над ретро-экспозицией компьютерной, вычислительной и видеотехники. Современным детям интересно рассматривать дискеты, которые стали праотцами флешек, первый пузатый монитор, а еще мышки и клавиатуры.

Гимназия №22

Судьба быть директором

Андрей Громов сам когда-то был таким молодым учителем. Он пришел в гимназию 30 лет назад, успел поработать в старом здании в переулке Некрасова и контролировал строительство нового здания школы в переулке Ядринцева.

В 22-ю гимназию будущий директор пришел после выпуска из Алтайского государственного университета. Новый преподаватель вел уроки истории, однако хватило его всего на месяц. После этого Андрей Громов ушел преподавать в Алтайский государственный аграрный университет. Там он проработал на кафедре целых десять лет.

Затем наступили суровые 1990-е годы, когда зарплаты педагога перестало хватать на жизнь. Преподаватель стал искать подработку. Даже отучился на специальных курсах и трудился летом проводником. Но в один момент в поиске дополнительно заработка Андрей Громов снова пришел к крыльцу гимназии №22.

Гимназия №22

«Пришел к руководству, сказал, мол, так и так, хотел бы подработать: преподавать историю или географию. Но вместо этого меня спросили: «Пойдете замом по воспитательной работе?». Я отказался. Мне снова предлагают: «А замом по учебной работе?» Я снова подумал и на этот раз согласился. Так здесь и остался с тех пор», – рассказывает директор.

В директорском кресле Андрей Громов уже 25 лет, в сентябре этого года он отмечал профессиональный юбилей.

Долгий путь

За свою столетнюю историю гимназия сменила немало названий. Она была и школой фабрично-заводской системы, и «семилеткой», затем доросла до средней десятилетней школы. И только в 1963 году она получила статус учебного заведения с углубленным изучением ряда предметов на английском языке. Тогда-то и началась вторая насыщенная жизнь.

Гимназия №22

Новость о том, что в Барнауле открылась первая языковая школа, быстро облетела город. И многие родители тут же устремились устраивать сюда своих детей, отчего в школе был огромный конкурс.

«У нас преподавали такие предметы, какие в других школах трудно было встретить. Например, литература Англии, страноведение, география материков. И все они велись на английском языке. А в 10 классе школьники изучали основы технического перевода аутентичных текстов, в том числе узкоспециализированных», – рассказывает Андрей Громов.

Не утратила свою популярность гимназия и сейчас. Она входит в топ-10 лучших школ Алтайского края по результатам поступления выпускников в ведущие вузы России. Ежегодно около 10-15 выпускников оканчивают гимназию с золотой медалью.

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Взято отсюда

12.01.2024