Какими будут электро-тарифы в Алтайском крае в 2024 году и зачем ввели диапазоны потребления

Электроэнергия для населения Алтайского края подорожает в 2024 году на 9% – и, как обычно, только с 1 июля. Между тем, в документе о тарифах на следующий год появилось и нечто необычное: «диапазоны объемов потребления электроэнергии». Жителям края, которые выйдут за рамки первого диапазона, выставят счет по более высокой цене. Публикуем новые тарифы и разбираемся, в чем суть нововведения и кого оно может коснуться.

Электричество. Свет.

Насколько возрастет плата за свет

Итак, в первом полугодии 2024 года тариф на электричество не изменится – платить будем, как в 2023 году. С 1 июля цена возрастет на 9%.

Тарифы на электроэнергию для населения Алтайского края (за киловатт-час)

Категория потребителей До 1 июля 2024 года С 1 июля 2024 года Увеличение Городское население без электроплит 5,10 рублей 5,56 рублей Городское население с электроплитами 4,15 рублей 4,53 рубля Сельское население 3,98 рублей 4,34 рубля

Это значит, что при потреблении в 300 квт-часов в месяц платеж за свет увеличится на 108-138 рублей.

Вся информация о новых тарифах опубликована в решении управления по госрегулированию цен и тарифов от 30 ноября 2023 года №280 (подробно с ним можно ознакомиться здесь).

Деньги и электроэнергия.

Что за новшество введено в документе

Между тем, в этом же документе появилось несколько новых граф, которых раньше не было.

Теперь тарифы дифференцировали по диапазонам объемов потребления электроэнергии – от первого до третьего. И вот с 1 июля потребители из второго и третьего диапазонов будут платить за киловатт-часы намного больше, чем из первого, базового.

Например, для населения с электроплитами тариф для первого диапазона – 4,15 рублей за киловатт-час (см. в нашей табличке). Для второго диапазона – уже 5,48 рублей, то есть +21% к базовому. А для третьего – 7,03 рубля, то есть + на 28% больше, чем для третьего.

Сколько надо нажечь электричества, чтобы уложиться в базовый тариф? Первый диапазон – это до 10 980 киловатт-часов включительно (в месяц). Во второй входит потребление от 10 980 до 14 640, в третий – более 14 640 киловатт-часов.

Производство электроэнергии.

Кого не коснутся дифференцированные тарифы

Судя по разъяснениям ФАС, регионы настроили установить первый диапазон так, чтобы семьи могли удовлетворять все бытовые потребности, оплачивая свои киловатт-часы по базовым тарифам.

О том, что первый диапазон достаточно емкий, говорят и эксперты из других регионов – а такие дифференцированные тарифы в 2024 году введены не только в Алтайском крае.

«Если в доме отопление газовое, центральное или дровяное, то этого норматива (в Подмосковье в первый диапазон входит потребление до 11 160 кВт-часов. – Прим. Altapress.ru) хватит с 10-кратным запасом. Среднее потребление частного дома площадью 150 кв. метров составляет от 500 до 1000 кВт-часов в месяц. Если дом отапливается электричеством, расход в зимние месяцы может составить от 3 до 5 тыс. кВт-часов», – подсчитал Федор Мезенцев, специалист по дачному законодательству и лидер общественного движения «Народный сад» в интервью “МК”.

Дом. Индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, решением управления по тарифам №280 отдельно выделены категории, которые будут платить по базовому тарифу независимо от объема, без ограничений.

Это многодетные семьи (более трех детей) и случаи потребления электроэнергии на содержание общего имущества в многоквартирных домах.

Кого коснутся повышенные тарифы

Тему привязки электро-тарифа к объему потребления стали активно обсуждать в 2021 году. Поправок добивались энергетики: они жаловались на бурное развитие майнинга криптовалюты в жилом секторе, писал тогда “Коммерсантъ”.

Биткоин. Криптовалюта.

При сером майнинге потребляется значительный объем электроэнергии по тарифам для населения, которые ниже, чем для предприятий. По сути более низкий тариф субсидируется прочими потребителями – бизнесом и бюджетными организациями.

В 2022 году у регионов появилась возможность применять дифференцированные тарифы для населения, привязанные к объему потребления, писал «Интерфакс».

Так что повышенные тарифы , утвержденные для второго-третьего диапазонов, должны коснуться только тех, кто “злоупотребляет электроэнергией” – потребляет ее существенно выше среднего значения по региону: для майнинга крипты и в коммерческих целях.

Электричество.

Насколько подрастут коммунальные платежи в 2024 году

В любом случае, предельный индекс роста платы граждан за набор коммунальных услуг – 14,2% (с 1 июля). Этот ограничитель установлен для всех муниципалитетов региона губернатором Алтайского края (подробно – здесь).

При этом краевые власти заверили, что в среднем по Алтайскому краю коммунальный платеж увеличится не более чем на 9,3%. Это установлено распоряжением правительства России.

Подробные объяснения по поводу введения дифференцированных тарифов профильное управление пока не предоставило, altapress.ru направил официальный запрос.

Взято отсюда

27.12.2023