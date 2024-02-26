реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Какой приговор вынес суд “душителю жены” из Барнаула Константину Падуну

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор 26 февраля

Какой приговор вынес суд "душителю жены" из Барнаула Константину Падуну

Константин Падун в суде / Фото: amic.ru

В Ленинском районном суде Барнаула 26 февраля вынесли приговор по делу Константина Падуна, который задушил свою жену и спрятал ее тело на крыше. Ему дали девять лет в исправительной колонии строгого режима по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда. 

“Время под стражей с 8 января 2023 года зачтут из расчета один день в СИЗО за один день в исправительной колонии строгого режима”, – уточнил наш корреспондент.

Кроме того, суд удовлетворил иск стороны потерпевших о компенсации морального и материального вреда. По нему Падун должен будет выплатить 246 тысяч рублей в качестве материального ущерба: из них 150 тысяч – на похороны Елены Падун и 96 тысяч рублей – на установку памятника погибшей. Также брату Елены Падун осужденный выплатит 1 млн рублей в качестве морального ущерба, а каждому из двоих детей – по 3 млн рублей. Итого Падун должен выплатить 7,2 млн рублей.

Отметим, что сторона обвинения запрашивала для Константина Падуна девять лет и десять месяцев исправительной колонии строгого режима.

Адвокат Падуна, напротив, предложил суду назначить “максимально мягкое наказание”, переквалифицировать статью с умышленного убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на “убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны” (ч. 1 ст. 108 УК РФ) и при вынесении решения учесть явку с повинной, частичное признание вины, содействие следствию, хорошую характеристику Падуна и состояние здоровья в качестве смягчающих обстоятельств.

26 февраля в суде прозвучал не только приговор. Также завершились судебные прения, а Константин Падун выступил с финальным словом в суде. Что именно он сказал, можно прочитать здесь. 

Напомним, Константина Падуна осудили за то, что он 5 января 2023 года задушил свою жену, упаковал ее тело в мешок, вытащил на крышу дома, и замаскировал под безвестное исчезновение. Но 8 января труп девушки нашли, и Падун вскоре сознался в совершенном преступлении. Приговор по делу должны были вынести еще 26 июля 2023 года, однако дело вернули в прокуратуру “для устранения препятствий в рассмотрении дела судом и составлении обвинительного заключения”. В январе 2024 года процесс начали заново.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Молодежь высмеяла 30-летних из-за одной детали их внешнего вида

Молодежь высмеяла 30-летних из-за одной детали их внешнего вида

Молодежь высмеяла миллениалов из-за их любви к сочетанию лонгслива и…

Узнать больше
Ле Пен назвала Макрона заигравшимся полководцем

Ле Пен назвала Макрона заигравшимся полководцем

Ле Пен: Макрон заигрался в полководца и беззаботно отнесся к…

Узнать больше
Бывшего игрока «Краснодара» госпитализировали из-за острой болезни мозга

Бывшего игрока «Краснодара» госпитализировали из-за острой болезни мозга

Бывшего игрока «Краснодара» Ольссона подключили к ИВЛ из-за болезни мозга…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp