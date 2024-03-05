Преступники выманивают данные личного кабинета и крадут деньги

Кол-центр / Фото: unsplash.com / Go to Hack Capital’s profile Hack Capital

Мошенники разработали новую схему по краже денежных средств у россиян, связанную с налогами. Преступники рассылают жертвам письма от имени банков, в которых предупреждают о грядущем списании крупной суммы. Чтобы отменить платеж, достаточно перейти по ссылке и оформить отказ. Но в итоге люди оказываются без денег на счете и с новыми кредитами. Как себя обезопасить, рассказываем в рубрике “Вопрос-ответ”.

В чем суть новой мошеннической схемы и при чем тут налоги?

Мошенники начали рассылать россиянам по e-mail информационные письма от имени крупнейших банков. В этих сообщениях лжефинансовые организации сообщают, что со счетов клиентов якобы в скором времени ежемесячно будут списывать десятки тысяч рублей в счет бюджета. Платить новый налог обязаны все, у кого есть движения по расчетному счету.

В этом же письме липовые банки уточняют, что от списаний еще можно отказаться, однако для этого человеку требуется успеть подписать соответствующее заявление. А для этого нужно перейти по указанной ссылке, сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Человек, который не желает нести дополнительные расходы, переходит по ссылке из письма и попадает на липовый сайт банка. Внешне он как две капли воды похож на оригинал и человек убежден, что все в порядке. Он вводит реальные данные своего личного кабинета. Далее мошенники выводят все деньги со счета жертвы. В некоторых случаях им удавалось обойти банковскую систему защиты и оформить на гражданина на сайте настоящего банка кредит, пишет газета “Известия”.

Как можно себя обезопасить?

При получении любого письма не из вашего круга контактов нужно внимательно проверять отправителя и адреса ссылок, по которым просят перейти, советует ведущий эксперт по сетевым угрозам компании “Код безопасности” Константин Горбунов. Он рекомендует сверять данные с официальным сайтом банка: если внешне страницу можно подделать, то оставить оригинальным URL-адрес у злоумышленников не получится. Если вы сомневаетесь в информации, лучше перезвоните в банк сами по номеру, указанному на официальном портале.

Информацию о нововведениях всегда можно проверить на официальных интернет-ресурсах: на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) или “Госуслугах”, рекомендует руководитель юридической компании “Достигация” Артем Баранов. На этих же ресурсах можно оплатить налоги. Для этого нужно завести личный кабинет и обязательно использовать сложный пароль и двухфакторную аутентификацию.

Если человек все-таки ввел личные данные на мошеннической интернет-странице, нужно незамедлительно обратиться в техподдержку банка, чтобы заблокировать личные счета и изменить данные для входа. Банковская система устроена так, что деньги переводятся не сразу, поэтому перевод злоумышленникам можно будет аннулировать, заключает эксперт “Лиги цифровой экономики” Виталий Фомин.

Взято отсюда