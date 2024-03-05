Катера камикадзе и судьба экипажа: что случилось с кораблем “Сергей Котов”

Патрульный корабль Черноморского флота “Сергей Котов” мог затонуть после атаки.

Корабль "Сергей Котов".

В ночь на 5 марта украинские катера-камикадзе атаковали патрульный корабль “Сергей Котов”, который принадлежит России. Об этом сообщает “Царьград”.

Как атаковали корабль

По данным каналов «Два майора», «Белорусский силовик» и военкора Юрия Котенока, минувшей ночью попытка ударить по кораблю совершалась с помощью безэкипажных катеров.

Есть информация, что корабль мог затонуть. Однако официального заявление от Минобороны РФ на данный момент нет.

Также известно, что на корабль напали в Керченском проливе. Экипаж отбивался до последнего.

Судьба экипажа “Сергея Котова”

По предварительным данным, экипаж эвакуировали. Другие источники сообщают, что шесть человек ранило.

Почему корабль прозвали “Сергей Котов”

Патрульный корабль “Сергей Котов” прозвали в честь Героя Советского Союза Сергея Котова.

Корабль предназначается для погранично-патрульной службы. У него также есть особенность — кормовой ангар для десантно-штурмовой лодки.

При этом в авиационном сдвижном ангаре на корабле может вместиться вертолет.

Ранее сообщалось, что крымский мост перекрыт несколько часов. Остановлены девять поездов и автотранспорт.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

05.03.2024