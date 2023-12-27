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Киркоров пропал с постера новогодней комедии “Иван Васильевич меняет все”

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Изначально на афише комедии был певец, однако теперь вместо него там комик Павел Воля

Киркоров пропал с постера новогодней комедии "Иван Васильевич меняет все"

Фото: Shot

Поп-король Филипп Киркоров пропал с постера новогодней комедии “Иван Васильевич меняет все” на ТНТ после скандала с “голой” вечеринкой блогера Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Изначально на афише комедии был Киркоров, однако теперь же вместо него там комик Павел Воля.

Чуть больше повезло певице Анне Асти – ей просто “надели” очки и не стали убирать ее с постера. В комедии она играет куклу Барби. При этом останутся ли Киркоров и Асти в самой картине, пока неизвестно.

Взято отсюда

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