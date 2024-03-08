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Колесо от взлетавшего Boeing упало на парковку

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У самолета Boeing 777-200 во время вылета из аэропорта Сан-Франциско отвалилось колесо, сообщает ТАСС.

Колесо от взлетавшего Boeing упало на парковку

Самолет в небе. Авиасообщение.

Оно упало на парковку и повредило четыре автомобиля. Из людей никто не пострадал.

Лайнер сделал экстренную посадку в Лос-Анджелесе. На борту были 235 пассажиров, 10 бортпроводников и четыре пилота, указывает Газета.Ru.

Ранее самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва. У одного из пассажиров взорвался пауэрбанк.

Самолет, летевший в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге после того, как у пассажира взорвалось портативное зарядное устройство.

Из-за взрыва на борту произошло задымление.

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Взято отсюда
08.03.2024

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