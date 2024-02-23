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Контрабандисты за 2023 год вывезли из Алтайского края древесины на 40 млн рублей

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В общей сложности зафиксировано 200 административных нарушений в сфере оборота древесины, по которым сумма штрафов составила почти 2 млн рублей

Контрабандисты за 2023 год вывезли из Алтайского края древесины на 40 млн рублей

Пиломатериалы / Фото: unsplash.com

За 2023 год контрабандисты незаконно вывезли из Алтайского края древесину общим объемом почти 4 тысячи кубометров. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, стоимость такого количества лесоматериала составляет около 40 млн рублей.

Всего в прошлом году удалось пресечь незаконный вывоз более 14 тысяч кубометров лесоматериала. В общей сложности зафиксировано 200 административных нарушений в сфере оборота древесины, по которым сумма штрафов составила почти 2 млн рублей. Кроме того, было возбуждено 25 уголовных дел.

Например, в прошлом году правоохранители раскрыли схему контрабанды пиломатериалов хвойных пород. Дерево вывозили грузовым транспортом в страны Средней Азии. В общей сложности нарушитель перевез около 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов на 21 млн рублей. Товар он приобретал у лесозаготовителей без правоустанавливающих документов, а таможенникам предоставлял ложные документы.

Взято отсюда

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