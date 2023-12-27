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Кота погибшего на СВО жителя Барнаула передали семье бойца

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Молодой человек завел четвероногого товарища во время службы. Он назвал кота Тишей и даже иногда брал его с собой на боевые задачи

Кота погибшего на СВО жителя Барнаула передали семье бойца

Фото: кадр видео телеканала “Катунь 24”

Кота погибшего на СВО жителя Барнаула передали родителям бойца, сообщает “Катунь 24”. Видео трогательной встречи опубликовали в Telegram-канале телеканала.

Молодой человек завел четвероногого товарища во время службы. Он назвал кота Тишей и даже иногда брал его с собой на боевые задачи.

Боец погиб, и тогда один из водителей, поставляющих гуманитарную помощь в зону спецоперации, решил забрать кота. Тишу привезли в Барнаул и передали семье барнаульца. У него осталась мать, жена и дети.

Взято отсюда

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