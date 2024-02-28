Краснодарские аграрии выкупили активы «Колхоза имени Сталина» и пополнили свой земельный банк на Алтае

Компания из Краснодара «Приоритет Агро», ведущая агробизнес в Алтайском крае, выкупила на торгах часть имущества обанкротившегося «Колхоза имени Сталина», некогда входящего в состав печально известной «Изумрудной страны». Активы “колхоза”, распродающиеся с 2017 года, расположены в Курьинском районе. Лоты, купленные краснодарцами, включали, кроме полуразрушенных зданий, право аренды участков, что позволило компании пополнить свой земельный банк.

Станислав Нудьга, гендиректор "Приоритет Агро", в Курьинском районе.

Крупный землевладелец

Компания «Приоритет Агро» появилась в Алтайском крае в 2017 году – тогда источники altapress.ru утверждали, что она поставляет аграриям средства защиты растений, но планирует сама заняться растениеводством. Начала компания с Курьинского района – взяла в аренду землю из фонда перераспределения.

С того времени ее агробизнес в Алтайском крае существенно развился. В 2022 году компания выкупила за 141 млн рублей имущественный комплекс крупного фермера из села Контошино Сергея Данилова, получив тем самым землю еще и в Косихинском районе (подробно о банкротстве фермера – здесь).

В том же 2022 году выручка “Приоритет Агро” возросла до 1,3 млрд рублей, чистая прибыль – до 243 млн (или на 79%), указывает Rusprofile.ru.

Спустя шесть лет после старта на Алтае, в середине 2023 года, под управлением компании в Алтайском крае находилось “порядка 50 тыс. гектаров пашни, основная часть – в Курьинском районе”, сообщил замдиректора компании Юрий Кишко на ее сайте.

Уборка пивоваренного ячменя в Курьинском районе.

На этом фоне торги, на которых распродавались мелкие активы «Колхоза имени Сталина», существенной прибавки земельного банка компании не дали: все участки, которые перешли под ее контроль, небольшие. Но, что называется, курочка по зернышку клюет.

Мелкие лоты

Ну а теперь к торгам. «Колхоз имени Сталина», головная контора которого располагалась в Ивановке Курьинского района, признали банкротом в январе 2015 года. Примерно тогда же банкротилась основная масса предприятий «Изумрудной страна».

Продать «колхоз» пытались сначала как имущественный комплекс, но, как водится, безуспешно – в 2017 году заявок не подал никто.

Постепенно конкурсный управляющий выделял из комплекса более мелкие лоты – автомобили, сельхозтехнику, оборудование, здания, участки – и покупатели находились. Очередная распродажа прошла 21 февраля уже 2024 года.

Аукцион.

Главный интерес

Из перечня имущества «Колхоза имени Сталина», выставленного на последние (февральские) торги, видно, что здания и сооружения объединили в один лот с правом аренды участков. Земля, надо полагать, и представляла главную ценность – о том, что здания «колхоза» в нерабочем состоянии, altapress.ru рассказывали жители Ивановки еще в 2017 году.

Но, несмотря на высокий интерес алтайских аграриев к участкам, на этих торгах конкуренции не было. Шли они на понижение, и стоимость отдельных лотов к завершению торгов снижалась вдвое.

Краснодарцы купили шесть лотов из 21. А в итоге получили право аренды 13 участков разной площади – не более 5,5 га каждый. Общая стоимость приобретения – 242,4 тыс. рублей. Договор купли-продажи с компанией еще не заключен.

Чуть раньше, в конце декабря 2023 года, эта же компания получила на торгах право аренды еще около десятка участков «Колхоза имени Сталина» (вместе с развалинами нежилых зданий). Самый крупный из них – 31 гектар.

Поля в Курьинском районе.

Что мы знаем о компании «Приоритет Агро»

Входит в группу компании «Приоритет». У «Приоритет Агро» четыре соучредителя: гендиректор Станислав Нудьга (45%), Александр Першин (45%), Юрий Кишко (5%) и Екатерина Малюга (5%).

Першин и Нудьга – учредители еще 15 фирм, большая часть из них занимаются оптовой торговлей удобрениями и агрохимией. По данным издания «Коммерсантъ», «Приоритет Агро» – крупный поставщик средств защиты растений в ЮФО.

В крае развивает агробизнес: выращивает пшеницу, подсолнечник, кукурузу, лен, рапс, сою, чечевицу, горох, гречиху, горчицу.

В Краснодарском крае занимается садоводством.

В Курье запустила семенной завод.

В середине 2023 года Юрий Кишко, агроном и экономист из Краснодарского края, утверждал в «Алтайской ниве»: количество сотрудников компании возросло с 25 в 2017 году до 160 в 2023-м. Сайт компании называет другое количество – 250 человек.

Юрий Кишко также рассказал, что совместно с администрацией Курьинского района компания разрабатывает проект строительства коттеджного поселка в Курье для сотрудников и их семей на 34 коттеджа.

В декабре 2023 года в компании заявили, что начали строительство в Курье многофункционального зала, в котором планируется разместить кинотеатр.

Сайт компании утверждает, что агрохолдинг «Приоритет Агро» открыл в Дубае представительство — «Prioritet Agro» FZCO». Это нужно для работы с международными партнерами.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

28.02.2024