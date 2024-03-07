Кречетов стоимостью 11 млн рублей пытались вывезти из Алтая в Эмираты

В Алтайском крае предъявлены обвинения жителю Москвы и иностранцу по делу о контрабанде пяти краснокнижных кречетов.

Изъятые птицы.

По версии следствия, мужчины незаконно приобрели пять кречетов, указывает Газета.Ru. Птиц планировали вывезти за границу и продать за 11 млн рублей для использования в соколиной охоте.

Подельников задержали. Возбуждены два уголовных дела.

А птиц выпустили в естественную среду обитания.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, барнаульские волонтеры лечат кречета. И как биологи Алтайского госуниверситета «высиживают» краснокнижных соколов-балобанов.

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Взято отсюда

07.03.2024