реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Кречетов стоимостью 11 млн рублей пытались вывезти из Алтая в Эмираты

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае предъявлены обвинения жителю Москвы и иностранцу по делу о контрабанде пяти краснокнижных кречетов.

Кречетов стоимостью 11 млн рублей пытались вывезти из Алтая в Эмираты

Изъятые птицы.

По версии следствия, мужчины незаконно приобрели пять кречетов, указывает Газета.Ru. Птиц планировали вывезти за границу и продать за 11 млн рублей для использования в соколиной охоте.

Подельников задержали. Возбуждены два уголовных дела.

А птиц выпустили в естественную среду обитания.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, барнаульские волонтеры лечат кречета. И как биологи Алтайского госуниверситета «высиживают» краснокнижных соколов-балобанов.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
07.03.2024

горняк22 телеграм
Президент Чехии Павел: средства для закупки снарядов для Украины собраны

Президент Чехии Павел: средства для закупки снарядов для Украины собраны

Президент Чехии Петр Павел проинформировал, что средства для закупки в третьих странах…

Узнать больше
Глава МО Польши Касиняк-Камыш: войска польского не будет на Украине

Глава МО Польши Касиняк-Камыш: войска польского не будет на Украине

Министр обороны Владислав Польши Касиняк-Камыш опроверг сообщения о возможной отправке вооруженных…

Узнать больше
Постпред РФ Ульянов: совет МАГАТЭ одобрил украинскую резолюцию по безопасности

Постпред РФ Ульянов: совет МАГАТЭ одобрил украинскую резолюцию по безопасности

Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет МАГАТЭ…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp