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Крокодил выпрыгнул на берег, набросился на девочку и уплыл с нею в зубах

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Крокодил набросился на девочку, которая пошла на рыбалку со старшими братьями.

Крокодил выпрыгнул на берег, набросился на девочку и уплыл с нею в зубах

Крокодил.

Это произошло в Индонезии.

Пока мальчики удили рыбу, девочка играла на берегу. И тут внезапно из воды выскочил крокодил, схватил ее на глазах у братьев. Хищник быстро утащил ее на середину реки.

Вскоре на крики прибежали взрослые. Однако помочь не смогли — крокодил уплыл с девочкой в зубах, а потом ушел под воду. Ребенок уже не двигался, указывает Lenta.ru.

Спустя время были найдены останки ребенка.

Ранее крокодил безжалостно съел 29-летнего футболиста. ЧП произошло в Коста-Рике. Спортсмен отдыхал на реке и тут внезапно к нему подкрался крокодил и съел спортсмена. После этого сытая рептилия спокойно стала плавать и резвиться в реке. Вскоре приехали полицейские и застрелили крокодила.

А гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом. Это случилось в Мексике. Огромная рептилия проплыла под мостом, на котором находились несколько человек. В зубах крокодил сжимал труп.

Мужчина решил поплавать в лагуне, но его атаковало животное и он погиб. Также сообщается, что в этой акватории купаться запрещено.

Позже представители власти вытащили тело мужчины из воды и поймали крокодила.

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Взято отсюда
17.01.2024

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