Крыша охраняемой парковки рухнула и придавила 30 автомобилей в столице

В Москве обрушилась крыша охраняемой парковки, под завалами находится не менее 30 автомобилей, сообщает LIFE.
Снег, сугроб.
На место ЧП вызваны экстренные службы. Предварительно, в результате обрушения никто не пострадал, указывает Газета.Ru.
Также сообщается, что подогнулись металлические стойки навеса, под которым стояли машины. А на крыше скопился толстый слой снега
На парковке в том числе находились Porsche Panamera, Mercedes-Benz, другие иномарки.
Ранее навес над выездом из парковки в ТРЦ Galaxy в Барнауле не выдержал стихии и рухнул под напором снега. Это произошло в 2020 году. На навесе был примерно метровый слой снега.
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Взято отсюда
24.02.2024