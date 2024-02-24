Крыша охраняемой парковки рухнула и придавила 30 автомобилей в столице

В Москве обрушилась крыша охраняемой парковки, под завалами находится не менее 30 автомобилей, сообщает LIFE.

Снег, сугроб.

На место ЧП вызваны экстренные службы. Предварительно, в результате обрушения никто не пострадал, указывает Газета.Ru.

Также сообщается, что подогнулись металлические стойки навеса, под которым стояли машины. А на крыше скопился толстый слой снега

На парковке в том числе находились Porsche Panamera, Mercedes-Benz, другие иномарки.

Ранее навес над выездом из парковки в ТРЦ Galaxy в Барнауле не выдержал стихии и рухнул под напором снега. Это произошло в 2020 году. На навесе был примерно метровый слой снега.

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Взято отсюда

24.02.2024