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«Кто не прыгал из окошка…» Как встретить Новый год — вредные советы altapress.ru в стихах и юморе

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Каждый год врачи Алтайского края рассказывают на пресс-конференции, как безопасно встретить Новый год. Однако из раза в раз жители края совершают одни и те же ошибки, не задумываясь о последствиях. Поэтому мы решили не отговаривать наших читателей, а наоборот, в лучших традициях Григория Остера, дать им несколько вредных советов, как весело отметить праздник.

«Кто не прыгал из окошка...» Как встретить Новый год — вредные советы altapress.ru в стихах и юморе

Новый год. Елка.

В Новый год если решили

Вы собраться коллективом

Иль с друзьями-друганами,

Или прочими людями,

То сидите вы в каморке

Самой маленькой на свете,

В тесноте, да не в обиде

Встретьте этот Новый год.

Главный внештатный психиатр-нарколог Алтайского края Андрей Иванов настоятельно рекомендует не собираться большой компанией в тесной комнате. Многие начнут есть, выпивать и курить. В помещении очень быстро станет душно, что только усилит состояние опьянения и негативно скажется на здоровье. Поэтому, если нет возможности отпраздновать в большой комнате, помещение нужно почаще проветривать.

«Кто не прыгал из окошка...» Как встретить Новый год — вредные советы altapress.ru в стихах и юморе

Новый год.

Кто не прыгал из окошка

Под веселый Новый год,

Тот занудой и скрипухой

Очень скоро прослывет.

Не кататься ему с горки,

Раскидав всю детвору,

Не поджечь петард в ладошке,

Ловя искру на лету,

И конечно, утром ранним,

Не гулять с прекрасной белкой,

И потом в больнице белой

Не лежать в бинтах весь год.

Конечно, весь праздник сидеть дома не стоит, однако и веселиться на улице нужно в меру. Специалисты Алтайского края советуют не гулять в состоянии острого алкогольного опьянения, которое может привести к необдуманным поступкам.

«Кто не прыгал из окошка...» Как встретить Новый год — вредные советы altapress.ru в стихах и юморе

Новый год. Елка

Чтобы праздник был веселым,

Вы ограбьте магазин

И сметайте с полок тут же

Весь на свете алкоголь.

Нужно брать его побольше,

Литров тридцать, чтоб хватило,

И вливайте в себя разом,

Не оставьте ничего.

Редкий Новый год обходится без алкоголя. Но и ему нужно знать меру. ВОЗ рекомендует употреблять за один вечер (не один прием) минимальные дозы алкоголя: 150 граммов крепких напитков (водка, коньяк и другие), 250 граммов сухого вина или шампанского, пива – до литра. И лучше всего ограничиться одним видом напитка и не смешивать его с другими, советует Андрей Иванов.

Специалист советует употреблять алкоголь маленькими порциями через длительные промежутки, в которые нужно обязательно закусывать. Так удастся избежать острого похмелья. «Тостов может быть много, но не под каждый из них нужно выпивать», – отмечает Иванов.

«Кто не прыгал из окошка...» Как встретить Новый год — вредные советы altapress.ru в стихах и юморе

Новый год. Рождество. Уют.

Царь стола один на свете –

Это жирный майонез.

Без него нельзя готовить

Новогодние блюдА.

Майонез добавьте смело

Вы в салат, пирог и торт,

Запеканку, бутерброды

И, конечно, в голубцы.

За салаты вы не бойтесь

И храните их неделю,

Ведь чем дольше, тем вкуснее,

Настоится как зато.

Майонез — самый популярный соус для новогодних блюд. Однако это довольно калорийный и жирный продукт. Поэтому Татьяна Репкина, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Алтайского края, советует заменить его несладким йогуртом, кефиром или сметаной.

Помимо салатов, запеканок и голубцов на новогоднем столе должны стоять фрукты, которые сбалансируют прием пищи. В качестве закусок рекомендуются морепродукты, так как они богаты йодом и белком.

Кстати о салатах. Напоминаем, что блюда из маринованных, квашенных и соленых овощей могут храниться 36 часов. А вот салаты из вареных, тушеных и жареных овощей — не более суток. Еще меньший срок хранения у салатов из свежих овощей и фруктов, винегретов и салатов с добавление мяса, птицы и копченостей — даже без заправки они хранятся только 18 часов.

«Кто не прыгал из окошка...» Как встретить Новый год — вредные советы altapress.ru в стихах и юморе

Красная икра. Новогодний стол.

Оживит скучнейший вечер

Разноцветный фейерверк,

Ввысь взметнутся брызги красок,

Радуя людей вокруг.

А чтоб ярче он светился,

Надо запускать поближе,

Лучше прямо из окошка иль хотя бы во дворе.

И пускай зажжет ребенок

Фейерверка фитилек,

У него рука короче,

Так удобней будет всем.

Напоминаем, что фейерверки запрещено запускать на балконах, с рук, а также в местах массового скопления людей. Нельзя запускать рядом с жилыми домами, так как горящий фейерверк может попасть в форточку, балкон, чердак или крышу.

Детям строго запрещено самостоятельно запускать салют. Поэтому родителям следует проконтролировать, чтобы ребенок находился на безопасном расстоянии от фейерверка.

«Кто не прыгал из окошка...» Как встретить Новый год — вредные советы altapress.ru в стихах и юморе

Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года.

Если праздник был веселым,

А на утро вдруг беда,

Словно смерть стучится в двери

И кружится голова,

Вы не вздумайте лечиться,

Пить водичку, много спать,

Лучше бахните рюмашку

И продолжите банкет.

Андрей Иванов отмечает, что 50% взрослого населения, прежде всего мужчины трудоспособного возраста, на следующий день после праздника ощущают выраженный психический и физический дискомфорт. Поэтому если с утра вас настигло похмелье, то лучшим решением будет дать своему организму отдохнуть: отлежаться и отоспаться. Освежит контрастный душ. А вот от сауны и бани лучше отказаться.

Также в этот период нужно пить побольше жидкости, например, воду с лимоном, кисломолочные продукты и морсы. А позавтракать лучше бульоном или яичницей — это легкоусвояемая еда.

«И я все же не советую пользоваться народным советом «чем болен, тем лечись», то есть опохмеляться. Ведь одна пьянка может плавно перейти в другую», – отмечает специалист.

На всякий случай врач напоминает номер наркологии: 377–776.

Взято отсюда
28.12.2023

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