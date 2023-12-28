«Кто не прыгал из окошка...» Как встретить Новый год — вредные советы altapress.ru в стихах и юморе

Каждый год врачи Алтайского края рассказывают на пресс-конференции, как безопасно встретить Новый год. Однако из раза в раз жители края совершают одни и те же ошибки, не задумываясь о последствиях. Поэтому мы решили не отговаривать наших читателей, а наоборот, в лучших традициях Григория Остера, дать им несколько вредных советов, как весело отметить праздник.

Новый год. Елка.

В Новый год если решили

Вы собраться коллективом

Иль с друзьями-друганами,

Или прочими людями,

То сидите вы в каморке

Самой маленькой на свете,

В тесноте, да не в обиде

Встретьте этот Новый год.

Главный внештатный психиатр-нарколог Алтайского края Андрей Иванов настоятельно рекомендует не собираться большой компанией в тесной комнате. Многие начнут есть, выпивать и курить. В помещении очень быстро станет душно, что только усилит состояние опьянения и негативно скажется на здоровье. Поэтому, если нет возможности отпраздновать в большой комнате, помещение нужно почаще проветривать.

Новый год.

Кто не прыгал из окошка

Под веселый Новый год,

Тот занудой и скрипухой

Очень скоро прослывет.

Не кататься ему с горки,

Раскидав всю детвору,

Не поджечь петард в ладошке,

Ловя искру на лету,

И конечно, утром ранним,

Не гулять с прекрасной белкой,

И потом в больнице белой

Не лежать в бинтах весь год.

Конечно, весь праздник сидеть дома не стоит, однако и веселиться на улице нужно в меру. Специалисты Алтайского края советуют не гулять в состоянии острого алкогольного опьянения, которое может привести к необдуманным поступкам.

Новый год. Елка

Чтобы праздник был веселым,

Вы ограбьте магазин

И сметайте с полок тут же

Весь на свете алкоголь.

Нужно брать его побольше,

Литров тридцать, чтоб хватило,

И вливайте в себя разом,

Не оставьте ничего.

Редкий Новый год обходится без алкоголя. Но и ему нужно знать меру. ВОЗ рекомендует употреблять за один вечер (не один прием) минимальные дозы алкоголя: 150 граммов крепких напитков (водка, коньяк и другие), 250 граммов сухого вина или шампанского, пива – до литра. И лучше всего ограничиться одним видом напитка и не смешивать его с другими, советует Андрей Иванов.

Специалист советует употреблять алкоголь маленькими порциями через длительные промежутки, в которые нужно обязательно закусывать. Так удастся избежать острого похмелья. «Тостов может быть много, но не под каждый из них нужно выпивать», – отмечает Иванов.

Новый год. Рождество. Уют.

Царь стола один на свете –

Это жирный майонез.

Без него нельзя готовить

Новогодние блюдА.

Майонез добавьте смело

Вы в салат, пирог и торт,

Запеканку, бутерброды

И, конечно, в голубцы.

За салаты вы не бойтесь

И храните их неделю,

Ведь чем дольше, тем вкуснее,

Настоится как зато.

Майонез — самый популярный соус для новогодних блюд. Однако это довольно калорийный и жирный продукт. Поэтому Татьяна Репкина, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Алтайского края, советует заменить его несладким йогуртом, кефиром или сметаной.

Помимо салатов, запеканок и голубцов на новогоднем столе должны стоять фрукты, которые сбалансируют прием пищи. В качестве закусок рекомендуются морепродукты, так как они богаты йодом и белком.

Кстати о салатах. Напоминаем, что блюда из маринованных, квашенных и соленых овощей могут храниться 36 часов. А вот салаты из вареных, тушеных и жареных овощей — не более суток. Еще меньший срок хранения у салатов из свежих овощей и фруктов, винегретов и салатов с добавление мяса, птицы и копченостей — даже без заправки они хранятся только 18 часов.

Красная икра. Новогодний стол.

Оживит скучнейший вечер

Разноцветный фейерверк,

Ввысь взметнутся брызги красок,

Радуя людей вокруг.

А чтоб ярче он светился,

Надо запускать поближе,

Лучше прямо из окошка иль хотя бы во дворе.

И пускай зажжет ребенок

Фейерверка фитилек,

У него рука короче,

Так удобней будет всем.

Напоминаем, что фейерверки запрещено запускать на балконах, с рук, а также в местах массового скопления людей. Нельзя запускать рядом с жилыми домами, так как горящий фейерверк может попасть в форточку, балкон, чердак или крышу.

Детям строго запрещено самостоятельно запускать салют. Поэтому родителям следует проконтролировать, чтобы ребенок находился на безопасном расстоянии от фейерверка.

Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года.

Если праздник был веселым,

А на утро вдруг беда,

Словно смерть стучится в двери

И кружится голова,

Вы не вздумайте лечиться,

Пить водичку, много спать,

Лучше бахните рюмашку

И продолжите банкет.

Андрей Иванов отмечает, что 50% взрослого населения, прежде всего мужчины трудоспособного возраста, на следующий день после праздника ощущают выраженный психический и физический дискомфорт. Поэтому если с утра вас настигло похмелье, то лучшим решением будет дать своему организму отдохнуть: отлежаться и отоспаться. Освежит контрастный душ. А вот от сауны и бани лучше отказаться.

Также в этот период нужно пить побольше жидкости, например, воду с лимоном, кисломолочные продукты и морсы. А позавтракать лучше бульоном или яичницей — это легкоусвояемая еда.

«И я все же не советую пользоваться народным советом «чем болен, тем лечись», то есть опохмеляться. Ведь одна пьянка может плавно перейти в другую», – отмечает специалист.

На всякий случай врач напоминает номер наркологии: 377–776.

Взято отсюда

28.12.2023