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Легкий, но пьяный дебош на борту самолета устроил гендиректор российского аэропорта

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Гендиректор челябинского аэропорта Виталий Кашин устроил дебош в самолете.

Легкий, но пьяный дебош на борту самолета устроил гендиректор российского аэропорта

В самолете.

Борт авиакомпании “Россия” выполнял рейс Челябинск — Санкт-Петербург (Пулково), указывает 74.ru. Во время полета гендир авиаузла оскорблял экипаж, высказывался нелицеприятно об авиаперевозчике.

Впоследствии выяснилось, что “коллега” экипажа выпил.

В Пулково его ждала теплая встреча с сотрудниками транспортной полиции, которые составили административный протокол за “хулиганку”.

В гражданской авиации мужчина работает 18 лет.

Сейчас он отстранен от занимаемой должности за недопустимое поведение.

Ранее пьяный россиянин бросался к пассажирам самолета, которые шли в туалет.

Сначала членов экипажа попросили пересадить пассажира, который “озонировал” перегаром.

На это выпивший мужчина стал материться. Конфликт не был улажен и после того, как другим, трезвым, предложили перейти на другие места. Но дебошир из мести стал их доставать изощренным способом — каждый раз приставал к ним по пути в санузел.

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Взято отсюда
11.01.2024

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