Легкий, но пьяный дебош на борту самолета устроил гендиректор российского аэропорта

Гендиректор челябинского аэропорта Виталий Кашин устроил дебош в самолете.
В самолете.
Борт авиакомпании “Россия” выполнял рейс Челябинск — Санкт-Петербург (Пулково), указывает 74.ru. Во время полета гендир авиаузла оскорблял экипаж, высказывался нелицеприятно об авиаперевозчике.
Впоследствии выяснилось, что “коллега” экипажа выпил.
В Пулково его ждала теплая встреча с сотрудниками транспортной полиции, которые составили административный протокол за “хулиганку”.
В гражданской авиации мужчина работает 18 лет.
Сейчас он отстранен от занимаемой должности за недопустимое поведение.
Ранее пьяный россиянин бросался к пассажирам самолета, которые шли в туалет.
Сначала членов экипажа попросили пересадить пассажира, который “озонировал” перегаром.
На это выпивший мужчина стал материться. Конфликт не был улажен и после того, как другим, трезвым, предложили перейти на другие места. Но дебошир из мести стал их доставать изощренным способом — каждый раз приставал к ним по пути в санузел.
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Взято отсюда
11.01.2024