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Летевший из Москвы в Кемерово самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

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Завершение рейса ждут 179 пассажиров

Летевший из Москвы в Кемерово самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Фото: t.me/zstproc

Самолет авиакомпании “Победа”, летевший из московского Шереметьево в Кемерово, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной внепланового приземления стала техническая неисправность.

Борт отстранили от эксплуатации. Завершение рейса тем временем ожидают 179 пассажиров.

Сейчас ведомство проводит надзорные мероприятия по защите их прав на получение услуг, полагающихся при задержке.

Накануне в Брянской области вертолет совершил аварийную посадку на трассу М-3 и оборвал высоковольтную линию.

Взято отсюда

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