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Лихач на Land Cruiser попытался скрыться от ДПС из-за непристегнутого ремня. Началась стрельба

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В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за мужчиной, который отказался останавливаться из-за непристегнутого ремня. В автомобиле находилась его 15-летняя дочь.

Лихач на Land Cruiser попытался скрыться от ДПС из-за непристегнутого ремня. Началась стрельба

Полиция ночью. ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции попросили остановиться непристегнутого водителя Land Cruiser, но он попытался уехать, сообщает E1.RU.

После того как водитель проигнорировал их просьбу, правоохранители бросились в погоню. Land Cruiser совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу безопасности граждан. В связи с этим количество экипажей ДПС пришлось увеличить.

Ситуация накалялась, поэтому, чтобы остановить водителя, правоохранители использовали табельное оружие. Они стреляли по колесам.

Тогда лихач потерял контроль за управлением автомашины, допустил съезд с проезжей части и опрокинулся.

Водителем оказался 38-летний мужчина, ранее он привлекался к административной ответственности 33 раза. Выяснилось, что права у него забрали еще до этого.

Со злоумышленником в автомобиле находилась его 15-летняя дочь, которую после ДТП госпитализировали. Виновнику погони грозит крупный штраф и конфискация автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП с участием подростка. Он был за рулем.

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Взято отсюда
07.03.2024

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